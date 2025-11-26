桃園治安成果獲中央肯定 張善政感謝警員、守望隊員辛勞
桃園市長張善政今（26）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲「內政部113年推動社區治安工作評鑑」特優獎項。張善政表示，社區治安是城市永續發展的重要基礎，唯有營造安心宜居的生活環境，市民才能放心生活，也是城市治理的關鍵。市府團隊將持續整合各項治安資源，透過跨局處協作，打造更完善的社區安全防護網絡。
張善政指出，桃園治安成果不僅來自警察局同仁投入，也要感謝各區守望相助隊長期協力支持，他也將陸續走訪桃園各區慰勤，向辛勞付出的守望隊員致意，感謝他們成為市府推動治安工作的堅實後盾。
警察局表示，社區治安涵蓋警政、消防及社政等工作面向，透過跨域合作推動預防犯罪、婦幼安全維護及救災整備等作為，全面提升社區安全。
警察局指出，市府長期提供守望相助隊經費補助與福利措施，讓隊員巡守工作無後顧之憂。114年共計編列1億7560萬餘元，包括團體意外險、訓練費、業務觀摩聯誼活動費、每月運作費、考核補助費及新隊成立運作費等，平均每位隊員約可獲得1萬4000餘元。另113、114年已完成協勤民力夏、冬季制服製發，115年也將編列預算採購勤務鞋，以強化協勤民力執勤裝備。
