桃園治水重大進展 黃屋莊支線治理啟動為市民打造安心家園
面對氣候變遷帶來的強降雨與洪災威脅，加上周邊土地開發快速，桃園市政府啟動「黃屋莊支線治理計畫」，以更全面、更前瞻的方式提升排水與防洪能力。經濟部已於114年10月正式公告黃屋莊支線治理所需用地範圍，代表整治工作即將邁入工程階段，未來將有效改善地方淹水問題，讓市民享有更安全舒適的生活環境。
桃市府水務局說明，位於中壢區的黃屋莊支線屬於新街溪排水系統的一部分，過去主要用於農業灌溉，但隨著都市化加速，沿線原本的農田陸續轉為工廠及住宅使用，地貌與排水條件產生變化。在近年極端氣候下，暴雨時經常造成積淹水，急需整體性的防洪改善。
水務局指出，本次治理計畫以「上游滯洪、中下游渠道改善」為主軸，由源頭到下游全面提升排水效率。上游部分將配合中壢運動公園區段徵收，設置容量約 7.7 萬立方公尺的大型滯洪池，有效調節暴雨時的水量；中下游則將依河床高程進行整體檢討，進行渠道加高加深、調整底床高程等工程，並拆除已無灌溉需求的攔水堰，使水流更順暢，減少淹水風險。
水務局表示，整體排水改善工程長度約 1,555 公尺，未來將全力向中央爭取經費，並依都市發展、防災需求及保全對象等進行通盤評估，以分年、分期方式逐步推動。桃園市政府也將持續投入水岸建設與防洪治理，打造更安全、更具韌性的宜居城市，讓市民安心居住、使桃園永續前進。
