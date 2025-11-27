桃園沿海議員選情 綠營搶攻 藍營求穩

桃園市大園、觀音、新屋區過去一向被視為「民主聖地」，議員應選席次各為2、2、1席，現任議員大園藍綠各半，觀音1藍1無，新屋1席則為民進黨籍，在綠大於藍的情況下，泛綠陣營有意參選明年議員選舉者眾，而藍營現任議員則力求連任。

大園區議員應選2席，目前為國民黨籍徐其萬與民進黨籍游吾和，但游吾和父女因助理費涉貪案8月遭羈押，明年是否參選仍有變數。大園區農會理事長游智健動作頻頻，非洲豬瘟解禁後，行政院長卓榮泰視察桃園機場結束，特地到大園吃滷肉飯，外傳就是游智健邀約。

地方傳聞，卓榮泰到大園有意徵召游智健代表綠營參選，但游目前無明顯動作，若游智健決定參選，恐因其游姓宗親背景瓜分游吾和選票。

觀音區議員應選2人，現任藍營議員吳進昌、無黨籍議員許更生皆有意爭取連任，外傳前立委郭榮宗妻子郭蔡美英將參選，卓榮泰到大園時，郭榮宗也緊緊跟隨，最終郭蔡美英是否能代表民進黨參選，仍將視黨中央最後決定。若郭蔡美英決意參選，恐對吳、許造成衝擊。

新屋區應選1席議員，因近年頭洲、過嶺、富源等重劃區發展，吸引眾多外來人口，也因鄰近青埔高鐵特區，有不少年輕族群在新屋購屋。現任民進黨籍議員陳睿生經營網路自媒體，拉近與年輕族群距離，地方更傳聞他與賴清德總統關係密切，明年連任有相當把握。不過前議員邱佳亮之子邱文威也決定再次以無黨籍身分參選，恐增添選情變數。