桃園消防局助理員偷拍女子性影像 懲戒法院判免職

（中央社記者林長順台北29日電）桃園市消防局助理員楊姓男子，涉嫌與2名女網友發生性行為時，分別偷拍對方裸露全身影片及裸露下半身照片，並侵占另一名女網友皮包。懲戒法院今天判決楊男免職，可上訴。

根據判決書，楊男於民國110年9月19日駕車搭載甲女出遊，見甲女將皮包（價值約新台幣5000元，其內有現金2000元）遺落在車上，竟意圖為自己不法之所有，將財物侵占入己。

楊男又於111年6月至7月間某日，與B女相約至某商務旅館發生性行為，於性行為過程中，竟未經B女同意，以手機竊錄B女裸露全身的性影像影片2部。楊男另於112年7月9日，在乙女租屋處，與乙女發生性行為過程中，未經乙女同意，以手機竊錄乙女裸露下半身的性影像9張。

檢警接獲報案後，到楊男的辦公處所執行搜索，在楊男使用電腦名為「花冊」資料夾內，查獲性影像等相關證據資料。桃園市政府將楊男移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為楊男確有移送機關所指的非執行職務違法行為，嚴重損害政府的信譽，有懲戒之必要，已達應予汰除的程度，今天判決楊男免除職務，可上訴。（編輯：李錫璋）1150129