桃園消防局救護車新戰力+2 盼守護更多家庭的幸福

桃園市政府消防局今(6)日喜迎「雙重善舉」，同日獲贈2部新式救護車，將分別配發予中壢分隊及內壢分隊。此次捐贈分別來自長期熱心公益的「聖宗學堂」以及善心市民「黎高興」。兩方皆感念消防人員在繁忙勤務中，仍能提供市民專業且溫暖的救護處置，盼透過實際行動充實裝備，大幅提升中壢地區的緊急救護量能。

善心市民「黎高興」捐贈救護車。圖：消防局提供

消防局表示，聖宗學堂長期行善，挹注繁重分隊資源 聖宗學堂長期投入社會公益，善行遍及醫院及兒童撫育機構，更曾多次捐贈救護車予苗栗、新竹、新北及桃園山峰分隊。此次捐贈之救護車配發予第二大隊中壢分隊。中壢分隊位處桃園市中心交通樞紐，銜接周邊七個行政區，勤務量高居全消防局前三名，救護內容多樣且具挑戰性，此次獲贈新車將為繁重勤務注入強心針。

黎高興回饋鄉里，守護內壢工業重鎮，因感佩消防人員的專業付出，特捐贈救護車予內壢分隊。消防局長龔永信指出，內壢分隊轄區涵蓋國道一號、台1線及內壢工業區，交通流量大且人口密集，充足的救護量能至關重要。感謝黎高興不遺餘力挹注資源，守護地方安全。

消防局補充，桃消自110年起，已連續四年榮獲內政部消防署「金質獎」最高榮譽，蟬聯六都第一。這份榮耀代表第一線人員的表現深獲國家肯定。統計去(114)年度全消防局救護案件總數達12萬4528件，其中OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院人數達到174人，意味著成功挽救了174個家庭的幸福。此次兩部救護車的加入，將成為守護市民生命安全最強大的後盾。

