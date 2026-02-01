桃園消防新屋分隊春節宣導 結合電影角色推廣居家安全

桃園市政府消防局第二救災救護大隊新屋分隊，昨(31)日在新屋區公所前廣場舉辦「朱迪與胡尼克的馬年防火任務」宣導活動。圖：新屋分隊提供

為提升民眾春節期間的防火防災意識，桃園市政府消防局第二救災救護大隊新屋分隊，昨(31)日在新屋區公所前廣場舉辦「朱迪與胡尼克的馬年防火任務」宣導活動。現場透過趣味闖關與角色扮演，將正確的消防安全觀念融入歡樂氣氛中，吸引眾多大小朋友參與。

現場透過趣味闖關與角色扮演，吸引眾多大小朋友參與。圖：新屋分隊提供

本次活動由第二大隊主辦，新屋分隊承辦，並協同永安分隊及義勇消防總隊防火宣導大隊新屋分隊參與。針對年節期間易發生的爆竹煙火施放、居家用火用電安全及一氧化碳中毒防範等議題，希望藉此提醒民眾落實防災準備。

針對年節期間易發生的爆竹煙火施放、居家用火用電安全及一氧化碳中毒防範等議題，提醒民眾落實防災準備。圖：新屋分隊提供

活動設計多元體驗攤位，其中「煙霧體驗屋」讓民眾模擬受困濃煙情境，實地練習「小火快逃、濃煙關門」的逃生技巧；「住宅用火災警報器模型屋」則示範煙霧流動路徑，強調裝設住警器及向下逃生的重要性。此外，現場提供「兒童消防衣體驗」，讓小朋友穿上裝備與消防看板合影，深化消防印象。

新屋分隊特別結合近期熱門電影主題，安排工作人員化身為角色朱迪與胡尼克，與民眾互動並進行大聲公宣導。參與者完成闖關後可參加「防災知識大挑戰」，透過問答與扭蛋抽獎加深對防火、防爆竹等專業知識的理解。消防局呼籲，年節期間用火用電頻率增加，民眾應隨時提高警覺，共同營造平安的春節環境。

