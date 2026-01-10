桃園消防頂寒風值勤辛勞倍增 牛煦庭團隊暖送黑糖薑茶慰問

立法委員牛煦庭特別安排辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈，代表前往蘆竹、山腳及大竹分隊進行慰問。圖：消防局提供

近日寒流來襲，桃園地區氣溫顯著下降，第一線消防人員出勤辛勞倍增。為表達對消防基層的支持，立法委員牛煦庭特別安排辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈，代表前往消防局第三大隊蘆竹、山腳及大竹分隊進行慰問，並送上黑糖薑茶，讓同仁在嚴寒的執勤任務中感受到暖心關懷。

這杯「黑糖薑茶」在寒流中不僅暖胃，更讓大家感受到地方對消防工作的肯定與重視。圖：消防局提供

受贈分隊代表指出，消防同仁平日致力於搶救災害及守護市民生命財產安全，尤其在低溫期間，救護案件量往往隨之增加，同仁頂著寒風進出災害現場，身心負擔極大，對於牛煦庭及其團隊此次走訪蘆竹區三個分隊，體察同仁辛勞表示由衷感謝。這杯「黑糖薑茶」在寒流中不僅暖胃，更讓大家感受到地方對消防工作的肯定與重視，大幅提升了分隊整體的士氣。

消防局第三大隊也藉此機會呼籲市民，低溫期間應注意用火、用電安全，並保持室內通風以防一氧化碳中毒。消防局將持續堅守崗位，並感謝各界對基層人員的支持與愛護，共同守護蘆竹平安。

