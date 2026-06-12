桃園深夜巨響！分租套房凌晨氣爆 7旬婦OHCA送醫不治

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桃園區秀山路13日凌晨發生氣爆意外。（翻攝自林于翔臉書）

桃園市桃園區深夜不平靜，距離桃園市政府僅數百公尺的秀山路凌晨傳出爆炸巨響，4樓鐵窗竄出火舌，分租套房內的住戶陸續逃出，警消到場後救出2名住戶，其中1名傷勢較嚴重的70多歲婦人，被發現時已無呼吸心跳，緊急CPR並送醫後仍宣告不治。

桃園區玉山里里長林于翔說明，今（13日）凌晨1時許，秀山路95號發生氣爆意外，現場民眾指出當時忽傳爆炸聲響，隨後有大量玻璃碎片掉落，警消獲報後趕赴現場搶救，他也隨後到場協助整理善後，清晨5時前現場相關單位均已完成處置並收隊。

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據報，警消從4、5樓的分租套房救出2男2女，林于翔透露，本次共有2位里民送醫，其中蔡姓婦人到院前心肺功能停止（OHCA），經家屬轉述已不幸離世；徐姓婦人則因嗆傷送醫，目前狀況安穩。

詳細爆炸、起火原因尚待進一步調查，對於發生這樣的憾事林于翔表示不捨，也再次提醒大家，平時務必留意居家瓦斯、熱水器及相關設備安全，如果有異味或異常，應立即通報相關單位協助處理。他也向家屬表達最深切的慰問，也感謝所有投入救災的消防、警察、醫護及相關工作人員，在深夜中守護市民安全。

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