桃園深夜「碰碰車」！小貨車失控掃倒8車、再撞住家鐵捲門 車頭全毀

桃園市中正三街昨（4）日晚間11時許發生一起嚴重車禍。一名39歲朱姓男子駕駛小貨車行經社區路段時，疑似一時恍神，車輛突然失控暴衝，宛如「保齡球」般連環撞擊停放在路邊的8部機車，隨後再衝撞路旁燈桿與住宅鐵捲門，現場一片狼藉。

桃園市中正三街昨（4）日晚間11時許發生一起嚴重車禍。(圖／翻攝畫面)

目擊畫面顯示，機車全數倒地，零件散落滿地，肇事車輛擋風玻璃碎裂、車頭嚴重凹陷，撞擊力道驚人。受害住戶表示，當時正熟睡中，聽到巨響後外出查看，發現鐵捲門已被撞歪，無法開啟，只能緊急找人修繕。另名陳姓女車主則指出，肇事車先撞上住家鐵捲門，再倒退甩尾撞上她的愛車，聲響之大驚動整棟住戶。

桃園市中正三街昨（4）日晚間11時許發生一起嚴重車禍。(圖／翻攝畫面)

警方獲報後趕抵現場，經檢測確認朱男並無酒駕或毒駕情事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。警方呼籲，駕駛人行車務必保持專注，注意前方路況，避免因恍神釀成事故。

