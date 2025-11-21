桃園深科技新創登矽谷舞台 Silicon Valley Summit展現台灣AI實力

桃市府及6家新創團隊一同與PNP合影。圖：經發局提供

桃園市政府持續推動台灣新創接軌國際市場，今年11月與亞洲深科技新創團隊前往美國矽谷Plug and Play總部，參加全球年度創新盛會「Silicon Valley November Summit 2025」，活動超過3500位各領域企業家及代表參加，讓台灣新創業者向國際企業與頂尖創投展示台灣創新實力。

本次峰會由經濟發展局、青年事務局及6家新創團隊參加，亮點之一為大會主舞台特別規劃的「Taiwan Deeptech & AI Showcase」專場，也是全球唯一的城市專場，提供台灣新創團隊專屬舞台，直接向國際企業及頂尖創投展現人工智慧（AI）與深科技（Deep Tech）的核心技術與創新能力。專場於11月18日下午盛大舉行。市長張善政雖未能親臨現場，仍以影片展現桃園對國際合作的誠摯邀請與對新創團隊的高度重視。現場則由桃園市政府亞洲矽谷專案辦公室主任胡慧珠代表上台引言，並透過張善政預錄的影片介紹桃園，展現市府帶領亞洲新創團隊登台發表的決心，成功向全球企業、頂尖創投與產業領袖展示台灣深科技能量。

廣告 廣告

Taiwan Deeptech & AI Showcase活動現場。圖：經發局提供

此次參與矽谷冬季峰會的亞洲深科技新創涵蓋AI、智慧製造、智慧物流、3D視覺、數位紡織、醫療科技等領域，包括：Holon Robotics（智慧製造機器人OS）、Lexi（多型AI Agent平台）、NunoX（AI紡織數位孿生）、Tenfold AI（法律智慧代理人）、Anivance久浪智醫（AI＋器官晶片）及JenJan（智慧倉儲WaaS 平台）。各團隊以創新技術展現亞洲深科技接軌全球市場的潛力。

經發局主任秘書簡偉崙強調，Plug and Play的進駐不僅促進深科技產業鏈的整合與升級，更透過引進矽谷加速器模式，將「技術切入供應鏈、資金導入潛力團隊、桃園產業引入國際市場」的3大目標具體落實。藉由此次國際曝光，新創不僅能擴展海外合作機會，啟發獲得跨領域多元的寶貴回饋與投資關注，為後續全球布局聚焦定位。

桃園市政府於高峰會專屬展攤，讓世界看見台灣。圖：經發局提供

桃園市政府將持續與Plug and Play攜手共同打造精實的產業生態系，帶領台灣成為亞太智慧科技創新重鎮的目標穩步邁進。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】驚悚！中壢婦車停路邊放東西遭猛撞 腿部慘遭輾壓

高永碩醫師分享放射治療新突破 桃園醫院「以病人為中心」