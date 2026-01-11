桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」

【旅遊經 洪書瑱報導】

小烏來風景特定區內的「宇內溪溫泉」是近年來桃園冬季出遊的首選之一，主打「溪畔泡湯」的獨特體驗。為了讓大家能深入體驗小烏來的優美風景與在地原民文化，桃園市觀光發展基金會於即日起至2月1日（日）止，規劃了集章兌換限量贈品的活動，並在活動期間的每週六、日提供免費導覽，邀請民眾一同感受冬日宇內溪的溫暖與特色，感受「小烏來四寶」之美！











「宇內溪」一直都是暑期戲水的熱門景點，去(2025)年暑假期間約累計2萬5千人次到訪，而自從加設溫泉區後，更成為桃園冬日泡湯的新選擇。宇內溪的溫泉屬碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱，吸引諸多遊客慕名前往來，一面泡湯，一面在緊鄰宇內溪的露天的湯池裡眺望溪流美景。而在地的泰雅部落文化，更是串連起小烏來特定風景區的核心。活動期間，規劃了集章、免費導覽等活動，方便遊客們，更加深入了解在地文化的繽紛與優美，留下專屬於北橫的冬日回憶。



宇內溪的在地好朋友大赤鼯鼠──Luma（魯瑪）與白面鼯鼠──Firu（飛魯）





活動中宇內溪的在地好朋友大赤鼯鼠──Luma（魯瑪）與白面鼯鼠──Firu（飛魯）兩位卡通角色，將帶領大家一同感受小烏來繽紛之美，即日起至2月1日（日）活動期間，凡憑小烏來天空步道購票憑證即可索取活動專屬的「集章導覽地圖」，依循地圖指引集滿4個章即可免費兌換主題限定Luma（魯瑪）、Firu（飛魯）限量特色毛巾及許願牌！同時，為了讓遊客們深入體驗小烏來的山林生態、溫泉文化及泰雅族生活脈絡，活動期間每週末更將提供免費的專業導覽，每週六日的上午10點30、下午2點各一場，導覽採現場登記報名，每場次20人為限（名額依現場情況調整）。

民眾在宇內溪溫泉季之際，不妨走進小烏來吸收大自然的芬多精、負離子、氧氣，順遊「小烏來四寶」：天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布以及冬日旅遊新聖地-宇內溪溫泉，在溫泉暖意與森音環繞中，展開屬於冬天的原鄉旅程。

以上圖片：財團法人桃園市觀光發展基金會提供



