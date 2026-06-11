桃園漁獲產量銳減 2漁會夏季鰹魚捕獲量近乎為0

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受大環境影響，目前桃園市中壢區漁會、桃園區漁會夏季鰹魚的捕獲量近乎為0，其餘夏季魚種的黑鯧、鯊魚等，也隨洋流、氣候等因素逐漸減少。（廖姮玥攝）

受大環境影響，目前桃園市中壢區漁會、桃園區漁會夏季鰹魚的捕獲量近乎為0，其餘夏季魚種的黑鯧、鯊魚等，也隨洋流、氣候等因素逐漸減少。中壢區漁會直言，鰹魚價格不好屬下雜魚，漁民不會特別抓鰹魚，因此產量不算多。桃園區漁會也說，鰹魚已明顯減少，其餘夏季魚種如黑鯧、鯊魚也僅捕獲零星數量。市府農業局表示，將持續輔導漁民給予相關資源。

受大環境影響，目前桃園市中壢區漁會、桃園區漁會夏季鰹魚的捕獲量近乎為0，其餘夏季魚種的黑鯧、鯊魚等，也隨洋流、氣候等因素逐漸減少。（廖姮玥攝）

桃園區漁會主要漁獲以竹圍漁港沿岸，近海為主，核心高價值魚種以烏魚、午仔魚、鯧魚佔多數，其餘季節性大宗漁獲鯊魚、黑鯧等。而中壢區漁會主要漁獲以永安漁港周邊為主，除了近海捕撈，早期也以沿岸牽罟、石滬等海客文化聞名。核心魚種以鰆魚、白姑魚、小卷、烏魚，為主，其他常見漁獲有魩仔魚、鰹魚、鯊魚、黃花魚、黑鯛、白帶魚等。

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桃園區漁會指出，近年鰹魚捕獲量少之又少，上半年整體漁獲量也少，近期有少數漁民捕獲黑鯧，約30年前，黑鯧為全盛時期，漁民1航次漁獲量頗豐，近期零星航次僅約100至200公斤，另外目前為鯊魚產季，但漁民僅捕獲零星鯊魚，整體漁獲量大幅變少很多。

中壢區漁會直言，鰹魚價格不好屬下雜魚，漁民不會特別抓鰹魚，因此產量不算多。黑鯧與鯊魚不算是永安魚港主要漁獲捕獲量也不多，整體而言產量從2023年244.223公噸下降至179.573公噸，中壢區漁會的沿海漁業分為刺網漁業、一支釣漁業，漁業資源枯竭，整體明顯降低許多。

農業局表示，市府持續輔導漁民給予相關資源，包括獎勵漁民出海補助、漁船用油補貼，另也輔導漁會轉型觀光型態，興建魚貨直銷中心、港區公共建設、推廣食魚教育推廣活動等，讓更多民眾瞭解在地漁港文化，促進漁港觀光發展。

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