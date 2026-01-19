桃園火車站前小吃攤火警！ 影響上班尖峰通勤族

今（19）早上7點多，桃園火車站200公尺外的NOVA大樓，旁邊小吃店二樓發生火警，火勢越燒越大。（圖／東森新聞）





今（19）早上7點多，桃園火車站200公尺外的NOVA大樓，旁邊小吃店二樓發生火警，火勢越燒越大，一度延燒到周邊大樓，附近住戶和店家，帶著家當急忙逃生，還有民眾痛訴，警報器響了又停，他們根本搞不清楚狀況，火勢在半小時內被撲滅控制，仍影響到趕上班的通勤民眾。

熊熊大火不斷竄出，更延燒到一旁大樓外牆，鐵皮屋頂幾乎都被橘紅色火光吞噬，濃濃黑煙直竄天際，整棟大樓被濃煙覆蓋，連超商店員都被煙嗆到，蹲在門口嚇到不行。

大批警消到場，用封鎖線將大樓周邊，店家圍起來，佈署水線灌救，所有巷弄角落都不放過，高樓住宅的民眾，從睡夢中被驚醒急忙逃生。附近住戶：「警報器一聲就停了，但是外面很吵，就有人來按我們電鈴，跟我們說火警了趕快下來，打開門都是煙。」

附近店家：「我發現的時候，是後面廚房燒起來，但我不知道是從前面燒起來，還是廚房悶燒。」

高樓層窗框被燒到焦黑，巷弄店家也被燒毀，消防人員不敢輕忽，拿著手電筒來回巡視。事發在19日早上七點多，桃園火車站前，NOVA大樓旁邊小吃街二樓餐廳發生火警，附近有飯店百貨公司，後方還有住宅，更距離車站不到200公尺，為了滅火，前後路口都被管制，也影響到通勤的民眾。但附近住戶痛訴，火警當下，他們根本搞不清楚狀況。

附近住戶vs.記者：「我們這邊警報器很容易叫，叫完之後他一貫的處理態度就是，他會先把它關掉再去查，（所以大家都是不知道就對了），對，他一發現煙了，才有把警報器都打開，那誰曉得。」

雖然火勢在半小時內就被撲滅控制，但一旁大樓，從12樓到21樓住著超過上百位住戶，都被嚇到不行，帶著寶貝寵物和家當到一樓避難。桃園消防局第一大隊大隊長賴志忠：「針對隔壁的大樓擔心會有延燒的問題，在隔壁大樓逐層的來搜索，確定火勢完全熄滅，沒有人員受傷受困。」

這回小吃攤商發生火警，起火原因還有待釐清，但這一大早影響附近住戶和通勤民眾，周邊店家也被波及，錢財損失難以估計。

