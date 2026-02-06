桃園為青年創業者打造交流平台 深化與產業市場連結

青創團隊與桃園市長張善政、青年局長侯佳齡合影。圖：青年局提供

為串連在地創業動能、深化青年創業與產業市場的實質連結，桃園市青年事務局昨(5)日舉辦「桃園青創家交流活動」，正式宣布啟動「桃園青年創新創業交流平台」計畫，透過社群整合顧問資源與青創團隊，打造長期、可持續運作的創業支持網絡，協助青年創業者走進市場、鏈結產業並接軌國際。

桃園市長張善政致詞。圖：青年局提供

桃園市長張善政表示，市府長期致力於人才培育與產業升級，青年局透過建構青創基地群，提供從創業入門、產品原型開發到跨入全球市場的一條龍輔導服務，不僅提升單一企業的成長動能，更強化整體青創生態圈的韌性，展現桃園青年創業跨域整合的實力。

桃園市長張善政、青年局長侯佳齡與地方創生團隊合影。圖：青年局提供

青年局為協助青年創業，持續推動創業輔導及資源，不僅提供創業培力，更讓新創走進市場、接受產業驗證，近年來逐步導入國際與產業資源，於113年成立「桃園天際線」，引進國際加速器資源，協助青創團隊提早接軌國際市場；114年再成立「A8桃園智慧產業加速器」，直接串聯企業場域，推動創新成果落地應用。「桃園青年創新創業交流平台」的啟動，正是桃園青年創業政策邁向下一階段的重要關鍵。

青年局指出，「桃園青年創新創業交流平台」不同於以往單點式補助或活動，而是採取「顧問群 × 青創團隊」雙核心架構，一方面匯集企業家、投資人、創投、成功創業者及法律、媒體與行銷等專業顧問，另一方面整合具代表性的桃園青創團隊，透過專屬社群機制，促進資源、經驗與市場機會的持續流動，讓青創團隊不再只是學員，而是城市創新的重要代表。

此次舉辦的「桃園青創家交流活動」，即為社群平台運作的具體展現。活動吸引超過百組青創團隊參與，涵蓋數位科技、ESG永續、生技醫療及文創設計等多元領域，透過精準媒合與深度對話，促成跨界合作的新契機。活動現場邀請多家科技企業及已畢業的學長姐團隊到場交流實務經驗，協助青創團隊面對初創期挑戰，並提供具體的資源對接建議，透過互助交流模式，讓團隊在尋找潛在合作夥伴的同時，以「需求清單」與「核心技術介紹」取代傳統簡報形式，讓青創者聚焦「我擁有什麼」與「我需要什麼」，縮短合作摸索期，展現桃園青創生態圈的高效率與成熟，並獲得實戰策略指引。

青年局強調，未來將持續透過「桃園青年創新創業交流平台」，搭配完善的政策支持與創新平台建構，追蹤媒合後續發展，串連政府補助資源與民間資本，提供持續輔導與交流場域，打造互惠共好的青年創業生態圈，讓桃園成為青年實現創業夢想的首選城市，有關更多桃園青創相關資訊，歡迎至青年局官網，或追蹤「桃園青創事」臉書。

