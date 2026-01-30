桃園無人機違規開罰增 去年12件創新高

輕巧的機身加上操作容易，近年無人機活動日益普及，不少民眾喜歡用無人機拍美景或當生活紀錄。

桃園薛先生表示，「每次放假都會看到，外面很多公園、綠地，都會很多人在玩無人機。」

桃園黃先生說道，「如果去到山上，因為自己也會去爬山，我覺得山上有些美景的話，會想要無人機拍。」

無人機考照及註冊作業由交通部民用航空局核定辦理，縣市政府負責公告禁止或限制區域內，遙控無人機飛航活動的申請受理和違規裁罰。交通局統計，桃園市2023年取締開罰2件、2024年3件，都是個位數，去年一下飆升到12件，創下歷年新高。

桃園市交通局運輸規劃科長邱汶栩表示，「依據《民用航空法》，如果違反的話，則依該法118條之1至之3，裁罰3至150萬，由民航局以及各縣市政府依法規裁罰，情節重大者得沒入無人機。」

針對去年無人機違規裁罰，交通局表示，主要是無人機未註冊、機身未標明註冊號碼，或未依公告的限制區域時間從事飛行活動，呼籲民眾操作無人機切勿違規，也避免誤闖禁航區，影響飛安及公共安全。

