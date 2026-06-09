桃園無極天元聖母蓮心宮 章寶媽祖顯神威 聖恩廣澤感動人心

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圖：無極天元聖母蓮心宮主祀章寶媽祖，秉持慈悲濟世、教化人心之宗旨，致力於宗教文化傳承、公益慈善及地方服務，長年深受信眾敬仰與支持。(圖/無極天元聖母蓮心宮提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

位於桃園地區的無極天元聖母蓮心宮，長年奉祀章寶媽祖，秉持弘揚媽祖慈悲濟世精神，廣結十方善緣。近日再傳感應事蹟，多位信眾親身見證章寶媽祖慈悲顯化、庇佑眾生的神蹟故事，在地方廣為流傳，也讓更多民眾感受到媽祖娘娘護國佑民、救苦救難的慈悲願力。

據蓮心宮表示，日前有信眾因家庭、事業及健康問題前來向媽祖祈求指引，在誠心敬拜與遵循聖示後，陸續迎來轉機，不僅困擾多時的難題獲得改善，更重新找回面對生活的信心與希望。信眾們紛紛表示，章寶媽祖慈悲靈感，讓人深刻體會信仰所帶來的安定力量。

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媽祖信仰不僅是民間重要的文化資產，更是撫慰人心的重要力量。章寶媽祖長年庇佑地方、關懷弱勢，鼓勵信眾以善念待人、以正向態度面對人生挑戰。宮方也持續透過公益活動、祈福法會及文化傳承工作，讓媽祖慈悲大愛精神深入社會每個角落。

近年來，蓮心宮香火日益鼎盛，來自全台各地的信眾慕名前來參香祈福，不少人分享親身經歷的感應故事，使章寶媽祖靈驗事蹟廣為傳頌。宮方表示，所有感應皆源於信眾虔誠之心與媽祖慈悲護佑，期盼更多民眾透過信仰獲得心靈安定，共同實踐善念與感恩。未來，無極天元聖母蓮心宮將持續秉持媽祖救世濟民精神，推廣宗教文化與公益服務，凝聚社會善的力量，讓媽祖慈光照耀人間，護佑地方平安祥和。

無極天元聖母蓮心宮

每週日下午2:00開放公壇濟世問事

提供收驚、祭改服務

蓮心宮宮主楊雅貞0906-181-306

地址：桃園市龜山區新嶺里新嶺一街65巷20號

【此為民俗說法，不代表本新聞網立場，僅供參考】