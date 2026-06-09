桃園無極天元聖母蓮心宮 章寶媽祖顯神威 聖恩廣澤感動人心
【記者張嘉誠／綜合報導】
位於桃園地區的無極天元聖母蓮心宮，長年奉祀章寶媽祖，秉持弘揚媽祖慈悲濟世精神，廣結十方善緣。近日再傳感應事蹟，多位信眾親身見證章寶媽祖慈悲顯化、庇佑眾生的神蹟故事，在地方廣為流傳，也讓更多民眾感受到媽祖娘娘護國佑民、救苦救難的慈悲願力。
據蓮心宮表示，日前有信眾因家庭、事業及健康問題前來向媽祖祈求指引，在誠心敬拜與遵循聖示後，陸續迎來轉機，不僅困擾多時的難題獲得改善，更重新找回面對生活的信心與希望。信眾們紛紛表示，章寶媽祖慈悲靈感，讓人深刻體會信仰所帶來的安定力量。
媽祖信仰不僅是民間重要的文化資產，更是撫慰人心的重要力量。章寶媽祖長年庇佑地方、關懷弱勢，鼓勵信眾以善念待人、以正向態度面對人生挑戰。宮方也持續透過公益活動、祈福法會及文化傳承工作，讓媽祖慈悲大愛精神深入社會每個角落。
近年來，蓮心宮香火日益鼎盛，來自全台各地的信眾慕名前來參香祈福，不少人分享親身經歷的感應故事，使章寶媽祖靈驗事蹟廣為傳頌。宮方表示，所有感應皆源於信眾虔誠之心與媽祖慈悲護佑，期盼更多民眾透過信仰獲得心靈安定，共同實踐善念與感恩。未來，無極天元聖母蓮心宮將持續秉持媽祖救世濟民精神，推廣宗教文化與公益服務，凝聚社會善的力量，讓媽祖慈光照耀人間，護佑地方平安祥和。
無極天元聖母蓮心宮
每週日下午2:00開放公壇濟世問事
提供收驚、祭改服務
蓮心宮宮主楊雅貞0906-181-306
地址：桃園市龜山區新嶺里新嶺一街65巷20號
【此為民俗說法，不代表本新聞網立場，僅供參考】
其他人也在看
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
郭鑫被爆熱戀徐至琦 坦言主動追求
電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
工地主任躺大石奇蹟生還！漂流8.7km 暗夜靠「熱顯像儀」偵出人形
花蓮馬太鞍溪昨天因豪雨溪水暴漲，一名60歲鄧姓工地主任遭洪水連人帶車沖走，失聯超過15小時，原本擔心凶多吉少，不過搜救人員利用科技，在暗夜中以無人機熱顯像儀搜索，成功在滾滾洪流中一顆大石頭上，尋獲奇蹟
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
林襄續愛馬傑森1／林襄、馬傑森無罩約會全紀錄 十指緊扣過馬路超甜密
就本刊直擊6月1日林襄、馬傑森的約會現場，這對「昔日情侶」先是一前一後，接著很快就並肩同行，往縣民大道的方向步行。雖然穿搭刻意掩人耳目，不過大手牽著小手十指緊扣！穿越路口時也沒有鬆開，彼此肢體的互動比裝扮更難藏。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
真實版《孤兒怨》！37歲女裝嫩扮12歲女童 善心夫婦受騙收留她14個月
根據外媒《每日郵報》報導，巴西警方說明這起離譜詐騙案，嫌犯是一名37歲女子、本名為阿曼達（Amanda Maria Sousa Oliveira），她當初先向一間教堂的牧師謊稱自己叫「加布里埃莉」（Gabriele），佯稱自己是受虐兒童，想辦法逃出所以無家可歸。事後經宗教團體提供經濟協助，其...
獨家／10寶媽「每年生一個」！怕丟小孩出門前得報數
對抗少子化功臣，每年生一個，新竹十寶媽才38歲的林沂澂平均每年生一個小孩，生到第7個已經嚇壞家中長輩，不過後來長輩們被可愛的孫子融化，紛紛鼓勵夫妻倆生10個湊十全十美。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
51歲女星睡夢中辭世！罹乳癌擴散 2愛女「含淚為她剃髮」看哭網
香港女星吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化到第四期，但她選擇樂觀面對，怎料今（9日）家屬證實她在睡夢中辭世的消息，享年51歲，而回顧吳文忻抗癌生活，她曾分享兩個女兒親手幫剃光頭的畫面，惹哭一片網友。蔡佩伶報導
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...