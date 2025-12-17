桃園煉油廠捐熱血 展現社會公益支持

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

臺灣血液庫存量經常處於警戒邊緣，在這樣的環境下，大型企業的熱心不可或缺。台灣中油桃園煉油廠於今（17）日攜手新竹捐血中心舉辦「中油百萬CC熱情公益捐血活動」，以持續、定期的捐血行動，為血液庫存提供重要的穩定來源。

桃園煉油廠廠長鄭昇源表示，「血液是無法被替代的珍貴資源，面對臺灣血液庫存的常態性壓力，單次的熱情不足以解決問題。我們希望追求長遠而穩定的貢獻，所以根據捐血500c.c.須間隔3個月的規定，每年度舉辦4梯次這樣的捐血活動，讓員工能夠週期性的參與，確保這股熱血力量可以持續不間斷地挹注血庫。」

桃園廠員工利用午休及工作空檔，依序完成健康評估與捐血流程。現場參與員工表示，男生如果定期捐500cc，1年捐3次就達到上限。剛好因為公司1年辦理4次捐血活動，可以就近捐血外，工作太忙碌的話也可以選擇下次再捐，非常方便。

新竹捐血中心表示，企業定期捐血為血庫提供了關鍵的基底支撐，但為了應對年輕族群捐血比率逐年下降的隱憂，目前於11至12月期間舉辦「Go For It」校園捐血活動，期盼鼓勵更多年輕世代加入，共同接棒傳遞愛心，這次桃廠員工集體響應，成功匯集161人次的愛心，共募得271袋，總計67750cc熱血，為血液庫存帶來及時且有力的幫助，展現了中油對社會公益的支持。

桃園煉油廠捐熱血。（桃園煉油廠提供）