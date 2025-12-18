桃園煉油廠歲末傳愛 陪伴八德教養院院生共度聖誕

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】進入歲末年終，冬日暖陽下更顯溫情。台灣中油桃園煉油廠愛心志工團隊於今(12/18)日，由王金昌副廠長率領桃廠志工隊前往八德教養院建國院區，為院生們提前送上聖誕祝福，並共同度過溫馨且充滿活力的一天。

此次活動，桃廠不僅捐贈中油生技洗衣精、洗碗精等日常用品，志工團隊也精心規劃「只要有愛」、「你很特別」2首帶動唱的歌曲。志工們紛紛邀請院生一起唱跳，在輕鬆的氣氛下放開身心一起遊玩。活動中，王金昌副廠長更特別換上聖誕紅袍、背起禮物袋，化身聖誕老公公驚喜現身逐一發送禮物。不僅讓院生感受到濃厚的節慶喜悅，也為院區增添滿滿活力。

王金昌副廠長表示，在與院生互動的過程中深受感動，看到他們最簡單、純粹的快樂。期望今天的活動能成為院生美好的回憶，也為即將到來的新年帶來更多希望與力量。未來，桃廠也將持續投入志工服務，將愛心傳遞到更多需要的角落。

八德教養院致力於身心障礙者的福利及教育服務，院方段佳情主任特別感謝桃廠志工在年末之際與院生溫馨互動。不僅為院生帶來關懷與溫暖，並強調這份面對面的互動，是對院生心理健康最實質的支持，並致贈感謝狀，為雙方合作的第三年留下了美好的紀錄。

院方長期照顧214位院生，感謝社會各界的愛心與支持。農曆春節即將到來，請大家響應「募集年菜」的活動，讓院生也能享受年節氛圍，詳情請洽： 03-3685385 #311 八德教養院社工組 (圖：桃園煉油廠提供)