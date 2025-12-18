桃園煉油廠飄刺鼻硫磺味 環保局監測未超標仍要求改善

國民黨桃園市議員凌濤近日接獲民眾陳情，指桃園煉油廠近日傳出硫磺異味，他自己勘查也聞到刺鼻氣味，雖環保局發現檢測未超標，他仍希望桃煉廠改善，守護居民生活品質。（圖／桃園市環保局）

國民黨桃園市議員凌濤近日接獲民眾陳情，指桃園煉油廠近日傳出硫磺異味，他自己勘查也聞到刺鼻氣味，雖環保局發現檢測未超標，他仍希望桃煉廠改善，守護居民生活品質。

凌濤說，這幾天接到許多市民朋友反映，春日路、經國路家樂福附近的空氣中不時飄散著陣陣惡臭；我自己行經該路段時，確實也聞到刺鼻氣味，因此第一時間我就打給環保局長，要求了解情況並啟動清查！

環保局獲報後立即稽查，經查是由桃園煉油廠進行硫磺回收處理程序，而於廠內巡查，微有硫磺異味，為該區工廠停爐整理設備殘餘油氣產生，環保局立即要求桃煉廠提供M02製程停爐、M09停爐通報資料。此外13至16日CEMS氮氧化物監測符標準、監測製程運作期間CPMS操作參數還在可容受範圍，但異味造成市民生活品質受損就是事實，環保局也認為有精進必要。

凌濤說，自己特別要求環保局一同督促中油煉油廠：1、落實密閉防護：設備停爐及維修作業，應採取更嚴謹的密閉防護措施，避免殘氣外逸。2、資訊即時公開：凡可能產生異味之作業，除依法報備外，應事前周知鄰近里辦公室與居民，落實資訊透明。

凌濤提到，公共治理不能只滿足於「未違規」的最低標準，而應以市民朋友的感受為核心，我將與環保局保持密切聯絡，持續追蹤後續改善作為，確保我們的空氣安全與生活品質！

