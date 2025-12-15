桃園熱心民眾暖捐「自動心肺復甦機」強化蘆竹消防分隊急救戰力

李庭宇於今日捐贈桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊「自動心肺復甦機」。圖：消防局提供

為回饋地方、守護市民生命安全，李庭宇先生於今(15)日，捐贈桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊「自動心肺復甦機」，捐贈儀式於蘆竹分隊舉行，現場氣氛溫馨隆重，展現民間力量與消防單位攜手守護生命的深厚情誼。

此次捐贈的自動心肺復甦機，將投入第一線緊急救護勤務。圖：消防局提供

蘆竹分隊轄區涵蓋住宅區、工業區及國道等主要交通幹道，救護案件頻繁，每月救護出勤量接近350件，其中到院前心肺功能停止案件更是分秒必爭，此次捐贈的自動心肺復甦機，將投入第一線緊急救護勤務，對於提升到院前急救品質具有關鍵助益。

自動心肺復甦機可於患者發生心肺功能停止時，提供穩定、持續且高品質胸外按壓，按壓深度與頻率均可維持一致，有效避免因人力疲勞造成的按壓品質下降；同時可在救護人員進行插管處置、藥物給予或搬運患者時，持續不中斷執行心肺復甦，大幅提升整體救護效率與患者存活機率，為搶救寶貴生命爭取更多黃金時間。

李庭宇此次善行不僅提供消防單位重要的救命設備，更展現對公共安全的重視與對消防人員的肯定，第三大隊也表示，此次捐贈對於提升分隊整體急救戰力具有實質幫助，未來將妥善運用該設備，持續精進專業救護技能，全力守護市民生命與健康。

