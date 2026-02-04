桃園燈會主燈公布！神似聖鬥士星矢天馬座 網歪樓：星矢4ni？

桃園燈會主燈曝光，網友驚呼「天馬流星拳要出現了」。 圖：翻攝自臉書桃園號

[Newtalk新聞] 2026年桃園燈會主燈搶先曝光，以「飛馬耀桃園」為主題打造18公尺高的飛馬主燈，天馬振翅升空的造型在各大社群平台掀起熱烈討論，大量網友驚呼造型神似經典動漫《聖鬥士星矢》中天馬座，紛紛留言「天馬流星拳要出現了」、「星矢4ni？」

今年桃園燈會主燈由設計師劉治良操刀設計，主燈設計高達18公尺，飛馬展開巨大雙翼，隨音樂節奏旋轉升起，結合燈光與霧氣效果，營造一飛沖天的視覺震撼，設計概念結合桃園航空城市意象，象徵城市正式啟航，邁向國際舞台，將是今年全台最大馬年主燈。

主燈造型曝光後，各大社群平台湧入大量討論，網友驚呼「天馬流星拳準備施放」、「這根本是航空級飛馬」，更直言造型與《聖鬥士星矢》結合毫無違和感，極高討論熱度讓桃園燈會未登場就創造不俗聲量。

另外桃園燈會規劃虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園三大展區同步展演，打造分區動線，主辦單位更是邀請台灣本土IP「dtto friends」參與燈區設計，推出親子取向內容，期望吸引家庭與年輕族群共遊。

