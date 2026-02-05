桃園燈會主燈 飛馬耀桃園亮相

桃園燈會「飛馬耀桃園」主燈亮相。（桃園市觀旅局提供）

記者陳華興、吳東興∕綜合報導

二０二六桃園燈會以「飛馬」生肖結合桃園航空城意象，打造展翼高十三公尺、寬十八公尺的全金屬機械動態主燈「飛馬耀桃園」，五日舉辦記者會，邀請「國民阿嬤」陳淑芳出席。

今年桃園燈會二月二十五日至三月八日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場，規劃「未來光域」、「森韻流域」、「dtto friends樂園」三大主題燈區與五感沉浸體驗。

本屆主燈以全金屬打造金色飛馬造型，閃耀外觀宛如象徵影視榮耀的「金馬」，邀請資深演員陳淑芳出席記者會，與其演藝成就相互呼應。

座落虎頭山創新園區的「飛馬耀桃園」主燈由藝術家劉治良設計，以超過三百個金屬切面組構飛馬奔騰的姿態；並創全台之先，採用在地銳鵬科技提供的航太廢料金屬，具備三百六十度旋轉底座，翅膀運用先進的「多軸翼載機械臂」技術實現動態展翼，並結合煙霧、燈光與雷射特效，演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」五幕劇情。活動期間每天晚間六時起每三十分鐘展演。

另外，彰化縣員林燈會暨元宵節活動十四日晚間在員林公園點燈，今年以「拾光員林‧幸福加瑪」為主題，攜手人氣ＩＰ「黃阿瑪的後宮生活」，展期至三月八日。

代理市長賴致富在記者會上揭曉主燈「萬歲皇朝‧駕馬迎春」，以旋轉木馬為設計核心，象徵幸福循環與新年希望，期盼市民在新的一年與黃阿瑪同樂，找回心中最純真的快樂時光。