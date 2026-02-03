桃園燈會飛馬主燈曝光 網友暴動：聖鬥士星矢回來了？

2026年桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，搭配高達18公尺的飛馬主燈，氣勢十足。消息曝光後，在Facebook和Threads等社群平台引起熱烈討論，有人表示，「周邊可以玩的東西太多，等燈會活動正式開始再來觀察觀察～」，也有人聯想到日本動畫《聖鬥士星矢》，直呼「天馬流星拳出現」，意外掀起一波動漫回憶殺。

2026桃園燈會主燈曝光。(圖/截自凌濤臉書)

桃園今年的主燈「飛馬耀桃園」由設計師劉治良操刀設計，除了是全台最大的馬年主燈外，「飛馬」還將結合燈光、音樂與霧氣效果，屆時還會旋轉與升降，以動態演出帶來強烈的視覺張力。

桃園主燈曝光後，在Facebook與Threads等社群平台上引發討論，有人留言「星矢4ni？」、「天馬流星拳出現」、「這造型跟《聖鬥士星矢》結合好像也不違和」，更有網友點名18公尺高的「航空飛馬」相當有記憶點。此外，也有網友分享逛燈會心得與路線，讓燈會主燈在正式點燈前就先成為社群話題。

(圖/截自桃園市府臉書)

桃園市政府表示，今年燈會也導入台灣本土IP「dtto friends」，設置親子互動燈區，延續「親子、創意、在地」策展風格。活動將於2月25日至3月8日舉行，橫跨小檜溪運動公園河濱與虎頭山創新園區，同步點燈。

