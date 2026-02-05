桃園燈會2/25登場 主燈金屬展翅飛馬13米高

（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園燈會將於25日起至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園登場，主燈「飛馬耀桃園」是13米高的金屬馬，結合航空城意象能展翅演出，另有三大特色燈區與沉浸體驗。

桃園市政府觀光旅遊局今天舉辦桃園燈會宣傳記者會時表示，主燈「飛馬耀桃園」位於虎頭山創新園區，燈組以超過300個金屬切面組構而成，部分金屬是來自桃園在地銳鵬航太科技股份有限公司提供的航太廢料金屬。

觀旅局說明，主燈具備360度旋轉底座，翅膀則是用「多軸翼載機械臂」技術實現動態展翼，結合煙霧、燈光與雷射特效，演出「雲啟、集眾、凌雲、御空、啟航」5種劇情，活動期間每天晚上6時起每30分鐘展演1次。

廣告 廣告

觀旅局說，三大特色燈區部分，「未來光域」位於虎頭山創新園區，「森韻流域」位於南崁溪水岸，「dtto friends 樂園」則在三民運動公園。

此外，「未來光域」有結合AR技術進行現地藝術裝置美拍與求籤祈福，以及旋轉木馬、海盜船等免費遊具；「森韻流域」則有西班牙藝術家創作異國風巨型粉紅搖搖馬、結合藝術、香味與水霧營造感官氛圍；「dtto friends 樂園」則設有10組融入台灣文化元素的dtto friends人氣角色燈組。

觀旅局也說，桃園馬年創意小提燈「馬上發」結合飛機造型，燈會後可當作存錢筒；小提燈將於2月27日、2月28日、3月1日、3月7日、3月8日，以及元宵節3月3日於燈會現場發放；更多活動詳情可上2026桃園燈會活動官網查詢。（編輯：李淑華）1150205