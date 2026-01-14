桃園營養午餐補助提升至每餐65.3元 減輕家長負擔

桃園市長張善政。圖：市府提供

桃園市長張善政今（14）日上午主持市政會議時表示，桃園於112年2月起全面實施全市國中小免費營養午餐，很高興看到近期六都已逐步跟進推動此政策，顯示減輕家長負擔、關懷學生健康已是大趨勢。目前桃市免費營養午餐補助金額為51元，今（115）年開始，市府額外再編列「3章1Q」食材補助10元，偏鄉學校則是14元及有機食材費4.3元，桃園孩子每餐補助金額增加為65.3元，偏鄉學校則是69.3元，餐費補助皆由市府預算支應，確保學子吃得飽又吃得好，讓孩子在桃園健康長大。

廣告 廣告

張善政指出，高品質營養午餐背後有各局處的全力支援，包括農業局積極媒合在地農會，將黑毛豬、蓮藕及綠竹筍等桃園特色食材納入菜單，透過縮短運輸距離降低成本；教育局、農業局及衛生局則建立聯合稽查制度，由市府、學校、營養師及家長代表組成「營養午餐供應委員會」，從外部監督到內部控管層層過濾，讓食安、品質都多一層保障。

張善政表示，桃園市於112年率六都之先推動國中小學生免費營養午餐政策，特別感謝桃園市議長邱奕勝及全體議員的支持，讓政策在推行之初，透過墊付款方式補足預算缺口，使政策如期上路，有效減輕家長負擔。未來市府也將持續在教育及其他層面構思研議，設法紓解家長扶養孩子的壓力，讓市民更樂於在桃園生兒育女。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中壢仁海宮、技嘉科技捐300萬善款 余家昶家屬全數回捐桃園市府

奠定台灣打詐制度 刑事局長周幼偉退休前夕獲頒二等內政專業獎章