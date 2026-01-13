桃園爆隨機攻擊事件！女童遭「勒脖拖行」畫面曝光
社會中心／李明融報導
桃園市驚傳校園周邊隨機攻擊事件！某國小一名女學生於12日傍晚放學時，突遭一名陌生女子從後方以手肘勒住脖子並拖行。所幸女學生當場高聲呼救，附近保全與熱心民眾見狀立刻上前制止並報警，才未釀成更嚴重的傷害。這起無預警的街頭暴力引發當地家長恐慌，市議員也公布校方聲明與監視器畫面，喊話政府應重視校園周邊安全。
20多歲女子向女學生勒脖，一旁民眾見狀立刻上前制止並報警。（圖／翻攝自余信憲臉書）民進黨市議員黃瓊慧 13 日於社群平台發文指出，該事件發生於 12 日放學期間。事後向教育局了解得知，涉案女子疑似先向學生「要錢未果」，當場情緒失控才動手攻擊。警方獲報後，於當晚將涉案的 22 歲張姓女子壓制並實施保護管束，隨後強制送醫。家長已對張女提出傷害、恐斷、妨害自由等告訴，警方表示將依法處理，並同步加強校園周邊巡邏。
校方事後也緊急發布聲明，強調將協助學生事後輔導以及校園周遭安全。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）
校方事後發布「給家長安全教育的一封信」進行說明。校方指出，接獲通報後已立即配合警方處理；女學生脫困後因極度驚嚇回到學校求助，經學務處老師安撫及護理師初步觀察傷勢後，已由家長接回家休息。校方強調，未來輔導老師將持續關心受害學生的身心狀況，提供必要的心理調適資源。同時，校方也已正式通知派出所及里辦公室，請求加強校園周邊巡邏，以維護學生上下學安全。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：
◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953
◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
