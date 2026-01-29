桃園特搜結合轄區分隊，強化繩索救援協作組合訓練。（消防局提供）

記者陳華興／桃園報導

一一四年底，桃園市龜山區發生一起震撼全國的電塔救助案件，一名男子吊掛於六十公尺高的高壓電纜線上。當時桃園特搜隊、轄區分隊與台電通力合作，在嚴苛的高空環境下，利用鋼纜專用滑輪及複雜繩索系統，歷經數小時艱難作業才成功將人員垂降下放。這起案件不僅凸顯繩索技術的重要性，也讓消防局意識到：「救援速度的關鍵，在於第一線分隊與特搜隊之間的無縫接軌。」

為了讓這份合作默契更加純熟，消防局特搜大隊於一一五年初特別規劃一系列「繩索救援組合訓練」，邀集各轄區分隊共同參與，旨在透過專業互補，深化默契，共同提升整體救援效率。

本次組合訓練規劃四場實地演練，由四個搜救救助分隊分別與不同轄區分隊攜手，針對地理特性規劃救援腳本。首場於一月二十六日由第一搜救救助分隊與大林分隊拉開序幕，模擬民眾於頂樓鐵塔作業不適受困，人員實施高所救助將人下放至平地；緊接著一月二十八日，由第四搜救救助分隊與復興分隊針對山域特性，演練民眾跌落山谷時，如何尋找堅固固定點並架設繩索系統，讓救援人員下降接觸並以省力系統將傷患上拉救出。

特搜大隊大隊長郭百倫二十九日表示，特搜隊與一般分隊性質雖有不同，但在災害現場是一體運作的。轄區分隊往往是首波抵達現場的人員，若能在特搜隊抵達前，先一步完成精準的現場評估與固定點架設等初步處置，將能與隨後趕到的特搜戰力無縫接軌。