桃園特教班增幅全國第1 混合編班引師生壓力

民進黨市議員黃崇真指出，國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，造成老師教學與管理壓力，且桃園是六都中僅有1所特教學校，且是唯一沒設國小部的直轄市，造成特教缺口。（呂筱蟬攝）

桃園市特殊教育班每年增班幅度全國第1，民進黨市議員黃崇真指出，國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，造成老師教學與管理壓力，且桃園是六都中僅有1所特教學校，且是唯一沒設國小部的直轄市，造成特教缺口。市府教育局回應，已逐年增設特教班級，並請桃市特教學校評估增設國小部可行性。

黃崇真說，桃市的國小集中式特教班多採「混合障礙編班」，初衷是行政效率與資源整合，然而不同障礙類別的學生，在認知能力、溝通方式、行為模式等方面存在顯著差異，有家長反映，特別是心智障礙與其他障礙類別在同一班級，造成學同學間的嚴重干擾，也讓老師在班級教學和管理上變得極具挑戰性。另外，桃園僅有1所特教學校，校園並無設立國小部，也讓國小特教學生有其需求卻影響受教權。

廣告 廣告

教育局指出，依據特殊教育法，高中以下學校及幼兒園得設特殊教育班，辦理方式分為巡迴輔導班、分散式資源班、集中式特殊教育班，國小集中式特教班安置身障學生人數上限為10人，每班編制2名特教教師以及1名教師助理員，提供優於普通班教師編制及低於普通班的學生人數。

另外，國小集中式特教班分為「智能障礙類」、「不分障礙類」及「聽覺障礙類」，桃市共77班，每班除師生比依法最高為1：5外，皆設置1名教師助理員，如有特殊情形，可向教育局申請增加助理員。

更多中時新聞網報導

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬

保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎