桃園狂男恐嚇13醫護 嗆「開槍掃射炸醫院」被收押

即時中心／徐子為報導

一名桃園陳姓男子近期多次在社群與通訊群組留言，揚言要「炸掉衛生福利部桃園療養院」、到醫院開槍掃射，更以性羞辱字句，恐嚇逾10名醫護人員，桃園地檢署前（19）天將他拘提到案，昨天中午桃園地檢署向法院聲請羈押陳男獲准。

根據陳男的臉書社群帳號，從18日早上7時50分起，到當天上午9時33分，就狂發「14篇恐嚇文」，共點名2名醫生、11名護理師，發文內容除了暴力、還有許多性羞辱字句，檢警19日成功拘提陳男到案，並在住處現場扣得電腦與手機等證物。



媒體《聯合新聞網》報導引述桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說法，指接獲桃園療養院通報，表示上月才因病出院的陳姓患者，近來多次透過網路平台，散布要對醫院和照顧過他的醫護人員不利的訊息，讓人整日擔心害怕，甚至有不少人上班時，還得接受心理輔導。



檢方檢視相關通訊軟體及社群留言後，發現陳男多次在桃園療養院臉書粉專、「我是大竹人」LINE群組或他個人臉書留言，稱要對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院。



經檢察訊問，認被告涉犯恐嚇罪嫌重大，且有事實足認反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押，經法官開庭後，昨下午裁定羈押。





