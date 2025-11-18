桃園狠夫持利器痛毆殺妻 自首畫面曝光！遭聲押獲准

64歲緬甸李姓華僑11/17上午殺害羅姓妻子後，前往派出所自首。讀者提供



桃園市中壢區昨（11/17）日上午發生一起家庭悲劇，64歲李姓緬甸華僑男子不明原因在住家內持利器與鈍器攻擊56歲羅姓妻子，導致羅女當場大量出血、明顯死亡。李男犯案後，隨即步行前往內壢派出所自首。桃園地檢署偵訊後以涉犯重罪、具有逃亡及滅證之虞為由，向法院聲押獲准；而李男究竟為何痛下殺手，動機尚待進一步釐清。

據了解，64歲李男於昨日上午於9時許前往警局自首。檢警隨即會同法醫進行相驗與現場勘查，查得李男8時許在中壢住處對羅姓妻子施暴，造成羅女確認羅女全身多處血跡斑斑，明顯死亡未送醫。經初步調查，李男無刑案紀錄亦無家暴通報紀錄，檢方於昨晚訊問李男及相關證人，確認其行為符合刑法殺人罪，罪嫌重大，且有高度逃亡與滅證疑慮，因此向法院聲請羈押，今早由桃園地院裁定收押禁見。檢警持續釐清犯案動機。

廣告 廣告

法院指出，李男涉犯死刑、無期徒刑或10年以上重罪，且為緬甸華僑，在境外擁有親屬關係，又自承每年多次出境前往泰國傳教，具備離境能力，逃亡風險顯著。法官另強調，殺人罪嚴重侵害生命法益，影響社會治安，為確保後續偵查能順利進行，且無法以具保、責付、限制住居或科技監控等方式替代羈押，因此裁定羈押必要。

桃園地檢署表示，本案處理期間已立即通知犯罪被害人保護協會桃園分會，協助聯繫被害人家屬，提供後續關懷與法律協助。檢警將持續追查李男犯案動機與相關背景，釐清案發原因，並保障被害家屬權益。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人