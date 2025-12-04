桃園狠男砸死女友！竟帶5歲女兒同行埋屍 遭判刑13年

高等法院今（4）日針對桃園埋屍案作出二審判決，駁回檢方與被告雙方上訴，維持一審判決13年有期徒刑。23歲王姓男子去年8月間，持香氛玻璃罐重擊26歲鍾姓女友頭部致死，事後帶著鍾女6歲女兒開車前往龜山區挖洞埋屍。

桃園王姓男子持香氛冠砸死女友還埋屍，高等法院今做出二審判決，駁回上訴，維持一審13年判決。（圖／示意照片）

案發於去年8月27日清晨6時許，王男與鍾女因家庭開銷、鍾女女兒學費等問題在八德區租屋處浴室內發生肢體衝突。王男盛怒下拿起浴室內的玻璃香氛罐，多次敲擊鍾女右額和鼻樑，導致鍾女右額部挫傷合併撕裂及鼻樑開放性骨折，因頭部外傷造成創傷性腦損傷而不幸死亡。

確認鍾女已無呼吸心跳後，王男為掩蓋死因，用黑色塑膠袋裹住遺體塞入橘色塑膠桶內，放置在汽車副駕駛座。他隨後帶著完全不知情的女童，駕駛賓士車前往桃園龜山區樹人路偏僻處挖洞埋屍。

埋屍後王男返回租屋處佯裝若無其事，但同住的邱姓、許姓友人發現鍾女失蹤後不斷追問下落。在王男父親獲悉並勸說下，王男才向八德警分局自首殺人，警方隨即前往棄屍地點尋獲遭掩埋的鍾女遺體。檢察官偵結後依家暴傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴王男。

桃園地院國民法官法庭審理時，王男承認犯案認罪。國民法官審酌，王男奪走鍾女寶貴生命，使家屬天人永隔、無法挽回，情節重大，且犯後為掩飾罪行埋屍滅證，行徑惡劣。國民法官痛批，王男棄屍時竟帶著被害人年幼且對事件完全不知情的女兒同行，行為令人髮指、泯滅人性，堪稱冷酷殘忍、令人難以接受。

國民法官認定，王男棄屍目的是為避免犯行被發現，並非傷害致死的當然結果，因此分別涉犯兩罪。一審考量王男雖符合自首規定予以減刑，且雖未與家屬達成和解但已初步賠償60萬元，顯示有相當程度悔意，綜合被告學歷、經濟與生活情況，及家屬希望重判等意見，依傷害致死罪判處11年、遺棄屍體罪判處2年10月，應執行有期徒刑13年。

檢察官與王男均對一審判決不滿提起上訴。檢方主張原審沒有詳細評價鍾女頭部、上肢和腹部傷勢，且王男案發後有洗血跡、清除地上玻璃碎片等滅證動作，加上未與鍾女母親達成和解，認為判太輕。王男和律師團則主張，一審雖認定符合自首規定可減刑，但沒有說明如何依法減刑，且刑度過重，導致刑度像是未適用減刑規定一樣。

高院合議庭今日認定，檢察官在一審辯論時，傷害致死部分求刑11年，原審也判11年，量刑已斟酌整體證據及辯論意旨，沒有漏未評價或量刑過輕情形。至於王男部分，一審已認定符合自首而予以減刑，在處斷刑區間已充分審查各項因子，也參考被害人家屬意見，沒有任何違法不當。合議庭據此駁回檢辯雙方上訴，全案仍可上訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

