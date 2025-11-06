桃園獲捐贈電動車火警救災設備 消防局感謝扶輪社力挺
桃園市消防局今（6）日下午舉行救災裝備捐贈儀式，由國際扶輪3502地區桃園第三分區各社共同響應，由全女力組成社團「圓夢扶輪社」號召募資，捐贈電動車火災搶救用「底盤式瞄子」與「防水擋板」等專業裝備，希望協助消防局強化電動車火警及複合災害之搶救能量。消防局長龔永信代表受贈，並頒發感謝狀以表謝忱。
消防局表示，國際扶輪3502地區長期致力公益，早在112年10月3日，桃園第三分區東區扶輪社便偕同分區各社捐贈6組「攜帶型五用氣體偵測器」，有效提升第一線人員面對危險環境時之偵測能力。此次再由圓夢扶輪社社長魏維明，同時亦為消防局楊梅義消中隊與特搜義消第三分隊顧問，以女性領袖姿態號召第三分區各社共同投入，展現「以柔性力量守護城市安全」的行動精神。
消防局提到，此次受捐贈的「底盤式瞄子」可長時間針對電動車底盤進行冷卻，降低消防人員接近火源的風險；「防水擋板」則能快速於車輛四周建立圍擋控制區，注入水後可維持電池降溫並避免復燃，對電動車火災處理極為關鍵。消防局規劃將底盤式瞄子配置於中壢分隊，強化都會區應變能力；防水擋板則配置於埔子與龍潭分隊，兩分隊皆位於交通要塞，可即時支援電動車事故現場。
消防局長龔永信表示，感謝扶輪體系長年支持消防工作，尤其圓夢扶輪社展現女性力量投入公共防災，更具典範意義。未來消防局將持續精進救災能力，並期待更多民間力量加入行列，讓行善不只是一時，而是持續延伸的希望。
