桃園獲捐贈電動車火警救災設備 消防局感謝扶輪社力挺

桃園市消防局舉行救災裝備捐贈儀式，由國際扶輪3502地區桃園第三分區各社共同響應。圖：消防局提供

桃園市消防局今（6）日下午舉行救災裝備捐贈儀式，由國際扶輪3502地區桃園第三分區各社共同響應，由全女力組成社團「圓夢扶輪社」號召募資，捐贈電動車火災搶救用「底盤式瞄子」與「防水擋板」等專業裝備，希望協助消防局強化電動車火警及複合災害之搶救能量。消防局長龔永信代表受贈，並頒發感謝狀以表謝忱。

桃園消防局長龔永信代表受贈，並頒發感謝狀以表謝忱。圖：消防局提供

消防局表示，國際扶輪3502地區長期致力公益，早在112年10月3日，桃園第三分區東區扶輪社便偕同分區各社捐贈6組「攜帶型五用氣體偵測器」，有效提升第一線人員面對危險環境時之偵測能力。此次再由圓夢扶輪社社長魏維明，同時亦為消防局楊梅義消中隊與特搜義消第三分隊顧問，以女性領袖姿態號召第三分區各社共同投入，展現「以柔性力量守護城市安全」的行動精神。

圓夢扶輪社希望協助桃園消防局強化電動車火警及複合災害之搶救能量。圖：消防局提供

消防局提到，此次受捐贈的「底盤式瞄子」可長時間針對電動車底盤進行冷卻，降低消防人員接近火源的風險；「防水擋板」則能快速於車輛四周建立圍擋控制區，注入水後可維持電池降溫並避免復燃，對電動車火災處理極為關鍵。消防局規劃將底盤式瞄子配置於中壢分隊，強化都會區應變能力；防水擋板則配置於埔子與龍潭分隊，兩分隊皆位於交通要塞，可即時支援電動車事故現場。

消防局長龔永信表示，感謝扶輪體系長年支持消防工作，尤其圓夢扶輪社展現女性力量投入公共防災，更具典範意義。未來消防局將持續精進救災能力，並期待更多民間力量加入行列，讓行善不只是一時，而是持續延伸的希望。

