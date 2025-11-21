桃園珍珠海岸旅宿露營場亮點改造 閃耀珍珠雙雙登場

圖▲林口維多利亞民宿-月之海Chill造型椅。

打造桃園海岸亮點旅宿全新在地魅力，展現獨特改造成果

桃園海岸線擁有豐富自然生態與深厚人文底蘊，桃園市政府觀光旅遊局推動「114年桃園珍珠海岸旅宿露營場改造及創造亮點計畫」，首度與沿線旅宿業者攜手合作，透過「國際魅力、親子友善、綠色永續」三大主軸，打造兼具特色與國際感的海岸旅宿體驗，此次改造包括「林口維多利亞民宿」與「羅里濱海輕旅」兩家桃園沿海在地旅宿業主完成亮點改造，展現桃園海岸線旅宿升級的新風貌。

林口維多利亞民宿：珍珠海岸彩繪牆×裝置藝術，打造航空城旅宿新樣貌

林口維多利亞民宿以「藝術共創×打卡裝置藝術×森林市集形塑」為主軸，透過多項空間設計優化與服務升級，展現品牌能見度與珍珠海岸的雙重魅力。

圖▲林口維多利亞民宿-彩繪圍牆。

圍牆彩繪煥然一新

以「桃園珍珠海岸特色，自然共生地方敘事」為核心理念，串聯四區在地特色為主軸，從左至右依序融入桃園珍珠海岸CIS Logo海洋意象，經沿岸到平原以及延伸至丘陵，元素包含觀音區的風箏衝浪、白沙岬燈塔、草漯沙丘、水之丘主題公園，新屋區永安漁港海螺文化體驗園區、生態藻礁與石滬，大園區許厝港濕地、沿岸自行車道、桃園航空城飛機，蘆竹區特色埤塘以及維多利亞民宿所在丘陵森林內動植物如穿山甲、藍腹鷴、松鼠與「兔子」等作為意象，營造童趣又溫暖的氛圍，兔子們在樹林間奔跑、玩耍，穿山甲與藍腹鷴點綴於畫面之中，象徵生態活力與地方純樸的自然風貌，展現多元物種共存的生命力。整體牆設計既展現桃園沿海豐富的景觀特色，也呼應業主期望的專屬意象，體現桃園珍珠海岸在自然、生態與人文之間的平衡共生。

兩大拍照打卡藝術裝置

「月之海Chill造型椅」以潮汐律動象徵自然循環，結合月亮的圓潤意象、桃園珍珠海岸CIS色彩與Logo設計，將地方特色與形象融合。

另一個打卡景點「浪漫航空愛情塔」則以桃園航空城塔台為設計概念發想，融合珍珠海岸CIS標準色彩與品牌元素，兼顧視覺美感與品牌一致性，強化地景識別度，並且以多語言呈現「我愛你」浪漫字樣（包含中文、英文、日文、韓文、越南文、馬來文及泰文等），展現文化共融氛圍，象徵桃園作為國際門戶城市的多元與包容，並傳達珍珠海岸積極與國際觀光接軌之意象，營造獨具魅力的浪漫地標。

空間活化×森林市集×「一泊二食」國際旅客遊程×官網建置

導入夜間燈飾與永生植物，增加旅宿的互動感與夜遊魅力，預計規劃地方小農與青創品牌合作，提升社區互動性與旅遊消費效益，推出「一泊二食」國際旅客遊程，結合 DIY 手作、深度導覽、地方餐飲，提供更多元的文化體驗選擇，並建立全新形象網站強化國際旅客資訊可及性，提升品牌能見度。

林口維多利亞民宿官網: https://vchouselinkou.wixsite.com/my-site1

羅里濱海輕旅：門面重塑×親子與公益設計並行

以竹圍漁港海洋生態為核心概念，羅里濱海輕旅從建築外觀到旅遊資訊全面煥新，呈現清新自然的海岸旅宿風格。

清水模設計×燈飾壓克力招牌×公益休憩喝茶區

拆除老舊車庫、鐵皮屋頂與鐵門後，打造更安全、整潔且極具現代感的入口氛圍，同時新增節能LED燈與招牌提升夜間視覺、環境安全以及品牌辨識度，且此次以「桃園珍珠海岸」的CIS識別為設計主軸，設置於羅里濱海輕旅入口右側的醒目位置，推廣「桃園珍珠海岸」品牌形象，吸引往來旅人的目光；另外也打造公益休憩喝茶區，提供旅客拍照、休息及作為淨灘集合點。

圖▲羅里濱海輕旅-桃園珍珠海岸CIS燈箱。

室內客廳輕改造×旅人資訊全面更新

以藍白漆、節能燈具、綠植裝飾與資訊角更新規劃，展現羅里濱海輕旅的國際感與親切感，最新設計的兩款旅人地圖以插畫展現「從羅里出發，一覽海風與山色」及「漫遊竹圍漁港，品味珍珠海岸」的旅遊概念，並結合桃園珍珠海岸的 CIS Logo 海洋意象，呈現自然與濱海旅遊動線共融的氛圍，也呼應桃園珍珠海岸地區結合生活、旅遊與文化的海濱旅遊意象。其他設計如多語小冊、淨灘環保QR介紹立牌、羅里濱海輕旅-手冊等文宣品，更讓旅客能輕鬆認識桃園珍珠海岸與周邊景點。

桃園珍珠海岸旅宿再升級，永續與國際力全面推進

展望未來，桃園珍珠海岸將以更完善的旅遊動線、更具特色的在地體驗以及更永續的旅宿服務迎接國內外旅客，桃園市政府觀光旅遊局也將持續串聯地方力量，深化品牌故事，讓桃園珍珠海岸成為展現台灣海岸魅力的國際級旅遊門戶。