桃園現代風建案公設，80坪迎賓區、休憩區與多功能空間的優雅敘事

80坪的建案公設位於桃園區，以現代風為骨架，鋪展出一段循序漸進、富含敘事性的空間旅程。整體設計如同一場由靜至動、由外至內的視覺盛宴，隨著步伐逐層展開，讓來訪者在光影與材質的交織裡，體驗一場回家前的儀式感。

踏入迎賓區，首先映入眼簾的是挑高天花所打造的開闊尺度。設計師以柔和的弧形線條勾勒天花輪廓，使圓頂造型帶著輕柔的古典氣息，同時呼應現代語彙，營造出優雅且具生命力的視覺表情。造型燈具像漣漪輕輕綻放般自高處垂落，仿佛為空間注入第一縷節奏，開啟整個公設敘事的序章。



步入接待區，整體色調轉為溫潤安定。大面積淺色木飾面流露平靜與柔和，像是在喧囂城市之外，替人們描繪一段溫柔的回家過渡。黑色大理石壁面帶來穩重感，而真火壁爐則在視覺與心靈上點起暖意。



沿著階梯拾級而上，休憩區以更豐富的空間多樣性迎接每一位入住者。吧台區、宴會廳與多功能室錯落配置，讓社交與靜謐、熱鬧與沉澱能在同一場域中找到平衡。吧台區與宴會廳延續迎賓區的弧形天花語彙，透過光線投射出細緻光影，使空間律動更加鮮明。而休憩區的客廳則以沉靜木質調為底，搭配環抱式座椅與低背沙發，像是替身心打造一座柔軟的落腳處，讓人自然放鬆。

至於多功能空間，則展現出完全不同的活力風格。鏡面天花將窗外綠景引入室內，彷彿讓自然氣息自由穿梭於空間之間；獨特的綠色牆面搭配大理石飾底，更讓整個區域充滿鮮明而愉悅的能量。這裡是孩子嬉遊的舞台，也是大人聊天的角落，是一處真正讓所有年齡、所有心情都能自在呼吸的共享天地。

