桃園璞園領航猿成功捍衛主場 拿下PLG賽季二連勝

桃園璞園領航猿昨(29)日於桃園巨蛋主場迎接補強NBA半獸人(Kenneth Faried)的臺南台鋼獵鷹，該場比賽璞園領航猿全隊發揮出色，除了四位球員得分上達雙位數外，璞園領航猿全猿皆兵，登錄的13人皆有得分，終場以101比89擊敗臺南台鋼獵鷹，拿下PLG賽季二連勝。

首節開始雙方手感都不佳，直到暫停過後，璞園領航猿李家慷跳出來，單節三分球兩投兩中拿下9分，一度將比分拉開到兩位數差距，不過在首節結束前，獵鷹郭少傑一計幸運的擦板三分，將比分拉回個位數，首節結束璞園領航猿以28比21領先，次節璞園領航猿在阿提諾跟白曜誠聯手發揮下，單節拿下30分的高分，上半場結束以15分的領先進入下半場。

第三節璞園領航猿延續第二節的攻擊火力，團隊聯手傳出9次助攻，並且單節再度拿下超過30分，璞園領航猿末節雖然整體命中率不佳，不過仍然利用前三節建立的優勢，在白曜誠7分5籃板7助攻，以及阿提諾(William Artino)19分22籃板帶領下，終場仍以12分之差擊敗臺南台鋼獵鷹。

總教練卡米諾斯表示，「這是一場很棒的勝利，我們知道對方會有很多的碰撞跟肢體接觸，但是我們都有準備好去做這樣的對抗，雖然上半場沒有保護好籃板，但是下半場我們有去好好做好對抗，不要讓對手的反撲氣勢上來。今天很開心，大家都有很好的表現，也都能夠做出好的決定，同時也很開心新的球員也都能夠融入球隊，接下來就是要好好準備兩場對決馬尼拉電器的比賽，如果都能拿下勝利，對於晉級EASL決賽會有很大的幫助。」

阿提諾則說，「我知道我的角色的就是要好好保護籃板，所以我就是全力去做好這件事情。在我加入領航猿之前，卡米諾斯總教練就有跟我溝通過，我應該要在這支球隊扮演的角色，並且很明確的告訴我應該要做的工作，讓我能夠做好簡單的事情，另外領航猿也有很多球員也都是他認識的，伯朗、葛拉漢也都會幫助他融入這個球隊。」

