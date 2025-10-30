桃園璞園領航猿成功捍衛主場 拿下PLG賽季二連勝
桃園璞園領航猿昨(29)日於桃園巨蛋主場迎接補強NBA半獸人(Kenneth Faried)的臺南台鋼獵鷹，該場比賽璞園領航猿全隊發揮出色，除了四位球員得分上達雙位數外，璞園領航猿全猿皆兵，登錄的13人皆有得分，終場以101比89擊敗臺南台鋼獵鷹，拿下PLG賽季二連勝。
首節開始雙方手感都不佳，直到暫停過後，璞園領航猿李家慷跳出來，單節三分球兩投兩中拿下9分，一度將比分拉開到兩位數差距，不過在首節結束前，獵鷹郭少傑一計幸運的擦板三分，將比分拉回個位數，首節結束璞園領航猿以28比21領先，次節璞園領航猿在阿提諾跟白曜誠聯手發揮下，單節拿下30分的高分，上半場結束以15分的領先進入下半場。
第三節璞園領航猿延續第二節的攻擊火力，團隊聯手傳出9次助攻，並且單節再度拿下超過30分，璞園領航猿末節雖然整體命中率不佳，不過仍然利用前三節建立的優勢，在白曜誠7分5籃板7助攻，以及阿提諾(William Artino)19分22籃板帶領下，終場仍以12分之差擊敗臺南台鋼獵鷹。
總教練卡米諾斯表示，「這是一場很棒的勝利，我們知道對方會有很多的碰撞跟肢體接觸，但是我們都有準備好去做這樣的對抗，雖然上半場沒有保護好籃板，但是下半場我們有去好好做好對抗，不要讓對手的反撲氣勢上來。今天很開心，大家都有很好的表現，也都能夠做出好的決定，同時也很開心新的球員也都能夠融入球隊，接下來就是要好好準備兩場對決馬尼拉電器的比賽，如果都能拿下勝利，對於晉級EASL決賽會有很大的幫助。」
阿提諾則說，「我知道我的角色的就是要好好保護籃板，所以我就是全力去做好這件事情。在我加入領航猿之前，卡米諾斯總教練就有跟我溝通過，我應該要在這支球隊扮演的角色，並且很明確的告訴我應該要做的工作，讓我能夠做好簡單的事情，另外領航猿也有很多球員也都是他認識的，伯朗、葛拉漢也都會幫助他融入這個球隊。」
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
NBA／好衰！老鷹球星楊恩被隊友撞傷右膝恐傷韌帶
老鷹隊開季4戰只拿1勝，今天面對還沒開胡的籃網隊，當家球星楊恩（Trae Young）卻成傷兵，且是第一節就被隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）撞到右膝，只打7分鐘就傷退。 意外發生時楊恩...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
字母哥轟37分率公鹿擊退尼克 回應轉隊傳聞「我只專注籃球」
密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo今（29日）火力全開，攻下37分、8籃板、7助攻，以121比111率隊在主場擊退來犯的紐約尼克。賽後他淡然回應近期轉隊傳聞，強調自己「沒時間理會那些臆測」，並表明目前全心專注於公鹿。鏡報 ・ 23 小時前
半獸人PLG首秀！賽後透過文字受訪 破兩千球迷見證雙十表現
前NBA球星半獸人（Kenneth Faried）今（29）日完成來台首秀，代表台鋼獵鷹作客對戰衛冕軍桃園領航猿，雖以89比101落敗，但他個人繳出12分、12籃板的雙十成績。此役吸引2110名球迷進場，賽後因趕高鐵未受訪，半獸人透過文字表示，自己仍在適應裁判與比賽風格，並強調會持續檢討影片、爭取下一戰更佳表現。鏡報 ・ 17 小時前
TPBL張宗憲攻21分領軍 助簡浩執教生涯首勝到手
（中央社記者陳容琛台北29日電）尋求首勝的TPBL福爾摩沙夢想家，今天在張宗憲繳出21分、6籃板的帶領下，以99比86擊敗高雄全家海神，終於在新賽季開胡，而總教練簡浩也拿到執教生涯首勝。中央社 ・ 16 小時前
籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北
P. LEAGUE+台鋼獵鷹29日新賽季首場賽事客場遠征桃園璞園領航猿，正式「開箱」NBA等級外援半獸人，不過半獸人受到領航猿防守針對，打起來比較不自在，領航猿則是團隊進攻流暢，第3節就把領先擴大到20分以上，最終領航猿101比89進帳開季2連勝。中時新聞網 ・ 12 小時前
桃園璞園領航猿迎新副領隊黃紹恩 為球隊注入年輕創新力量
桃園璞園領航猿今(29)日正式宣布，黃紹恩出任球團副領隊。黃紹恩副領隊曾經留學於倫敦城市大學企業管理學系，具備紮實的商管背景與國際視野，並具有思維細膩與行動力兼具的特質。 球團表示，身為籃球的忠實愛好者，黃紹恩熱愛璞園籃球文化，從SBL時代起便關注球隊已超過十年，相當熟悉璞園領航猿發展脈絡與品桃園電子報 ・ 1 天前
Terry Rozier 與Chauncey Billups 涉嫌參與賭博活動 休假期間沒薪水可領
邁阿密熱火後衛Terry Rozier因涉嫌參與賭博活動而被聯邦政府逮捕，在休假期間將不會領取薪水。緯來體育台 ・ 8 小時前
Nikola Jokic連4場大三元 金塊第3節搞定鵜鶘開季4連勝
上半場只領先6分的丹佛金塊，第3節在老大Nikola Jokic的帶動下，單節打出39比9的超猛攻勢緯來體育台 ・ 5 小時前
Michael Jordan批評NBA的負荷管理 本來就不該發生
Michael Jordan 不相信負荷管理，即使在他重病纏身的時候也是如此。 在NBC電視台緯來體育台 ・ 7 小時前
可以這樣？字母哥「走5步還沒被吹走步」開外掛寫全能數據聯盟第一
體育中心／黃崇超報導NBA「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）今天（29日）領軍公鹿出戰紐約尼克，他繳出37分率領球隊終場121比111贏球，他在開賽沒多久出現一次快攻機會，字母哥切入後改用後仰方式把球投進，而這次切入他一共走了5步，現場並沒有被吹走步，影片在網路上流傳破百萬人次觀看，引發球迷熱議。FTV Sports ・ 1 天前
NBA》場均罰球數暴增6次！聯盟罰球有望創23年來新高
新賽季至今平均每場出現27.7次罰球，比上賽季整整提升6次之多，而上次聯盟出現這種罰球數據，已經是1992-93賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
前NBA「半獸人」台籃首秀破功！ 領航猿痛宰獵鷹｜#鏡新聞
關注PLG職籃消息，被視為新球季焦點的，前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），29日迎來台籃首秀，但衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，進攻端狂轟猛炸，第3節還一度領先來到27分之多，最終仍101比89贏球，喜迎開季2連勝，而半獸人本場比賽只有12分12籃板進帳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 21 小時前