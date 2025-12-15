桃園璞園領航猿東超上演逆轉秀！狂追26分擊退澳門黑熊

桃園璞園領航猿昨日對戰由崇貴領軍的澳門黑熊。圖：球團提供

桃園璞園領航猿昨(14)日在桃園巨蛋進行EASL小組賽的最後一場主場賽事，對戰由崇貴領軍的澳門黑熊，上半場澳門黑熊手感火燙，半場拿下60分的高分，並且一度領先達到26分，不過下半場璞園領航猿加強團隊防守，將澳門黑熊半場得分壓制在21分，終場璞園領航猿以104比86逆轉擊敗澳門黑熊，並且創下EASL歷史上最大逆轉勝分差，桃園璞園領航猿以3勝1敗暫居EASL小組賽B組第一名。

開賽澳門黑熊即展現優異手感，崇貴及劉晉邦連續投進三分球，展現強大的進攻火力，並且不斷透過轉換攻擊，帶領澳門黑熊以9成的命中率投進9顆三分球，單節拿下40分；反觀璞園領航猿仍未解決開局慢熱的問題，上半場前7分鐘僅拿下8分，首節打完以17比40落後23分，第二節開始，璞園領航猿盧峻翔、葛拉漢及陳將双都找回進攻手感合力攻下19分，不過澳門黑熊仍延續火燙手感，儘管璞園領航猿單節攻下28分，但是半場結束仍以65比45落後20分。

第三節前半段葛拉漢因頭部受傷退場治療，璞園領航猿展現強勢防守，在丁恩迪及李家慷的帶動下，成功限制上半場表現出色的崇貴及劉晉邦，同時在進攻端上，丁恩迪也有單節7分5籃板的貢獻，再加上盧峻翔及伯朗的挹注下，單節追回19分，僅以1分落後進入末節，此時，澳門黑熊受到連日客場征戰的影響，體能嚴重下滑，崇貴更出現抽筋的情況，而璞園領航猿伯朗單節攻下13分，成壓垮黑熊的最後一根稻草，帶領球隊終場以104比86擊敗澳門黑熊。

總教練卡米諾斯表示，「一開始對手的表現真的很好，在一對一的情況下，也進了很多高難度的進球，我們也有一度要被擊潰，第二節開始，我們試著從防守做起，讓對方打得不舒服，下半場我們不讓崇貴那麼容易接球，而白曜誠跟關達祐在防守崇貴做得很好，切斷崇貴跟隊友之間的聯繫，後面再靠盧峻翔跟伯朗找回手感，這也是我第一次在落後這麼多情況下，在一節內把分數追回來。」

盧峻翔提到，「這是一場很艱難的比賽，在上半場手感不好，並且被對方予取予求的時候，我們也調適我們的心態，因為我知道我們的優勢在防守，下半場我們以積極防守的態度去壓迫對方，讓他們的手感不要那麼火燙，才有機會逆轉勝。」

丁恩迪則說，「我知道對戰德古拉是一個很大的挑戰，尤其要面對這麼高又強壯的對手，我想我做到我必須要做的事情，也拿下這場勝利。」

