桃園璞園領航猿東超苦吞首敗 總教練控馬尼拉電氣陣容違規

桃園璞園領航猿昨日在菲律賓伊拉甘市與菲律賓強權馬尼拉電氣進行第二度交手，與上一場比賽相同，雙方都給予激烈的身體碰撞，並且馬尼拉電氣在新補進的亞洲外援，同時也是FIBA Asia Cup 最佳五人的Sina Vahedi全場22分的表現下，桃園璞園領航猿以76比85敗給馬尼拉電氣，吞下EASL首場敗戰。

開局璞園領航猿狀態不佳，頻頻發生失誤，讓馬尼拉電氣在外籍球員Romero以及新加入的亞洲外援Sina Vahedi的優異表現下，打出一波11比2的攻勢，而璞園領航猿僅靠著阿提諾攻擊對方禁區，產生零星的攻勢，直到第一節末段，才靠盧峻翔連進兩個三分球，將比分縮小至個位數的9分差，第二節開始，盧峻翔持續第一節末的好手感，帶隊持續進攻，並且一度將比分追近至29比27，可惜上半場璞園領航猿錯失太多罰球，因此，半場結束以30比43落後給馬尼拉電氣。

易籃後，璞園領航猿米爾納跟伯朗，開始有所發揮，不過馬尼拉電氣也以團隊三分球攻勢予以回擊，團隊單節11投5中，以45%命中率，使得璞園領航猿無法追近比分，更一度將分差拉開至22分，第四節開始，璞園領航猿也祭出對策，開始變換防守陣型，改以區域聯防以及Box&1防守，由盧峻翔盯防此場比賽表現優異的Sina Vahedi，藉此開始讓馬尼拉電氣的進攻陷入停滯，同時靠著米爾納大爆發，單節拿下14分，三分球四投三中，將比分追近，可惜最終仍因攻勢無法延續而未能成功翻盤，終場桃園璞園領航猿以76比85敗給馬尼拉電氣，吞下EASL首敗。

總教練卡米諾斯表示，「我們開局打得很不好，在很多一對一都守得不好，但是在第一節的時候，馬尼拉運用了不合規定的陣容取得了比賽優勢，他們同時在場上放上了兩個外籍球員、一個亞洲外援以及一個歸化球員，而根據EASL的規則，無論任何時候，都必須至少要有兩個本土球員在場上，因此我們在比賽結束時，也到紀錄台跟臨場的FIBA技術委員正式的投訴這件事情，而在下半場開始，我很開心，我們球隊的心態又回到了比賽，並且我們能夠把分數追回來，同時也保住我們在桃園主場比賽贏下的分數優勢。」

盧峻翔表示，「這是一場強度非常高的比賽，對方給我們很大的壓力，雖然拿下我個人EASL生涯的兩百分，但是很可惜球隊沒有贏球。同時對陣到亞洲外援Vahedi，讓我學到他很多節奏的變化，也讓我習得更多的技能，希望自己能夠再成長，並可以再下一場比賽幫助球隊拿下勝利。」

