桃園璞園領航猿99：91捍衛主場 追平聯盟開季最長連勝紀錄

桃園璞園領航猿李家慷多次在關鍵時刻投進外線，拿下本土13分，並且三分球投6中3。圖：球團提供

P. LEAGUE+ 2025-26賽季例行賽，桃園璞園領航猿因配合主場桃園巨蛋修繕工程，於昨(10)日移師板橋體育館開啟全台主場之旅的首場賽事。面對台南台鋼獵鷹的強勢挑戰，璞園領航猿展現堅韌的防守與團隊默契，終場以99：91擊敗對手，強勢收下開季7連勝。此役不僅續寫隊史紀錄，更正式追平新北國王在PLG 2023-24賽季創下的開季7連勝紀錄，並列成為PLG聯盟「開季最長連勝」的紀錄保持人。

近期表現優異的桃園璞園領航猿陳將双亦貢獻11分，展現新世代接棒的實力。圖：球團提供

璞園領航猿開賽雖遭遇對手頑強抵抗，但在阿提諾展現禁區統治力，全場狂砍24 分、13籃板的帶領下，穩住陣腳。上半場雙方比分互咬，台鋼獵鷹翟蒙與陳范柏諺在外線頻頻發砲分別拿下14分及12分，半場結束璞園領航猿僅以58：54微幅領先。

易籃後，璞園領航猿本土球員接力發威。李家慷多次在關鍵時刻投進外線，拿下本土13分，並且三分球投6中3；近期表現優異的陳將双亦貢獻11分，展現新世代接棒的實力。第四節末段，獵鷹一度追平比分，所幸璞園領航猿靠著白曜誠、伯朗（Alec Brown）、李家慷連續三分球的攻勢下拉開比分，最終守住主場勝利，讓板橋體育館全場球迷共同見證歷史時刻。

璞園領航猿目前以7勝0敗的戰績穩坐聯盟龍頭。明日11日下午5時繼續於板橋體育館對戰台北富邦勇士。璞園領航猿將挑戰將紀錄推升至開季8連勝，邀請所有「橙客」持續進場，為璞園領航猿加油。

總教練卡米諾斯表示，「感覺今天打到獵鷹，他們有回到去年的能量跟強度，今天帶給我們很大的麻煩，不過我們在下半場將防守上更積極也做得比較好，這也是我們拉開比分的關鍵，很開心這一場比賽可以拿下，但明天又是新的一天，接下來就是要把專注度放回下一場的富邦。」

陳將双表示，「在一開始白曜誠就遇到了犯規麻煩，所以我很早就上去接替他的位子，一開始有點放不開，發生很多不必要的失誤，明天又是新的一天可以幫助球隊更多。」

