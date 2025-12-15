桃園環保局推動氣候治理獲肯定 擠進國際碳揭露計畫A級城市名單

桃園市政府積極推動氣候治理。(圖/環保局提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

桃園市政府積極推動氣候治理再獲國際肯定。國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）於本(12)月10日公布2025年全球A級城市名單，桃園市再度獲選，成為全國唯一連續三年取得CDP A級的城市。CDP為全球最具指標性的城市氣候評比，桃園以穩健政策與確實成果躋身世界一級城市行列。

國際碳揭露計畫公布2025年全球A級城市名單，桃園市再度獲選。(圖/環保局提供)

環保局長顏己喨表示，CDP評分高度重視「資訊透明度」、「氣候風險管理」、「治理架構建置及行動落實」。桃園能連續三年取得A級，代表城市在制度建置、政策追蹤、跨局處治理與量化成果上均獲得國際高度評價並與國際一級減碳城市並列。

廣告 廣告

市民可透過圖台快速查詢所在區域的環境狀況。(圖/環保局提供)

顏己喨指出，桃園於2022年公布「2050淨零路徑」，設定2030年減碳50%的目標，並以跨局處治理架構，每兩個月滾動檢視各項政策成果。根據盤查資料，2024年全市排放量已較2014年減少約800萬噸CO₂e，降幅達22.74%，進度明顯優於原訂淨零路徑。產業端也展現高度參與意願，已有超過八成在地企業提交自主減量計畫，形成公私協力的減碳動能。

除減碳外，桃園今年7月正式施行「桃園市推動淨零城市自治條例」，聚焦產業綠能、住商節能、綠色交通及淨零生活四大主軸，透過制度化方式讓淨零政策能長期執行。市府同步推動公車電動化、舊柴油車汰換、建築節能、加速再生能源佈建等行動，並建置「碳中和資訊平台」提供法規、盤查工具與輔導資源，提升企業與市民的參與度。在人才端，環保局已辦理37場「綠領人才」訓練，累計培育1692名碳管理與盤查專才，協助企業導入低碳技術、提升能源效率，成為桃園產業淨零轉型的重要支撐力量。

環保局表示，面對極端氣候挑戰，桃園今年也完成「氣候變遷調適執行方案成果報告」，並率先全國地方政府推出「調適圖台」，介接中央氣象署24座測站及1105處微型空氣感測器資料。市民可透過圖台快速查詢所在區域的環境狀況，並依天氣及空品條件選擇最合適的涼爽休憩地點，讓調適行動更即時、更貼近日常淨零生活。

環保局強調，未來桃園將持續推動能源轉型、交通減碳、建築節能與全民參與四大策略，提升城市氣候韌性，讓桃園在未來以更具體的成果，持續站穩全球A級領航城市的行列。