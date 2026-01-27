桃園環保局推「淨零日記」 月減碳6915公斤

環保局推「淨零日記」鼓勵市民紀錄日常減碳行為，涵蓋低碳飲食、綠色出行、減塑生活與節能省電等生活日常。





桃園環保局於去(114)年12月1日至12月31日辦理「淨零日記 × 抽獎拚好禮」活動，透過「桃園市碳中和資訊平台」鼓勵市民紀錄日常減碳行為，涵蓋低碳飲食、綠色出行、減塑生活與節能省電等生活日常。只要以市民卡帳號登入平台完成報名並完成任一項紀錄即可取得抽獎資格；活動設計以操作簡便與獎勵機制降低參與門檻，以獎勵機制吸引不同年齡層與生活型態的市民參與，活動報名十分踴躍。

顏己喨局長表示，本次活動在為期一個月的推動期間已見具體成效，合計減碳 6,915 公斤，折算約節省 14,000 度電相當於種植 305 棵樹。顏局長指出，這些數據顯示日常小改變能累積為可量化的減碳成果；當個人習慣養成與社區動能並行時，減碳效益會被放大，並呼籲市民持續在平台紀錄個人行動，讓零碳生活從個人實踐延伸為社區共識，進而提升城市韌性與永續發展。

環保局表示，活動期間出現多位值得學習並可在社區推廣的個人與團體。住在平鎮區的個人組冠軍林女士單月累積減碳達 500 公斤，是名符其實的「減碳達人」，她透過接雨水澆灌、短程以步行替代騎乘、減少一次性用品、落實蔬食與節能等具體做法，示範如何把日常習慣轉化為實際減碳量。里別團體競賽由平鎮區義興里以近1,000 公斤的總減碳量奪冠，透過里長與志工在關懷據點的宣導、鄰里互助與活動帶動，成功將低碳作為融入社區日常，變成可複製的在地實踐模式，值得其他里鄰參考與推廣。

環保局指出，本次活動提供多項綠色好禮作為抽獎獎項，包括環保洗衣精、購物袋、環保餐具組與手工皂等；個人減碳量排名前十名者還有加碼永續概念之沐浴禮盒。邀請市民朋友持續在平台紀錄減碳行動，每一筆紀錄都是對城市永續的實質貢獻，也能透過累積行動看見自身對環境的正向影響，並成為社區推廣的榜樣。獲獎名單與活動詳情已公布於「碳中和資訊平台」，活動期間的排名與最新進度亦同步在「護守桃花源」臉書粉專更新；平台同時提供操作說明與常見問答，協助首次使用者快速上手，可隨時查詢個人減碳累積紀錄。

環保局說明，未來將以本次成果為基礎，持續優化「淨零日記」平台功能，規劃減碳點數兌換機制，並擴大與里鄰、志工及在地團體合作，推動更多接地氣的減碳方案。環保局強調，透過政策引導與社區共創，期望讓更多市民以日常小步驟參與減碳，不僅提升個人生活品質，也共同為桃園打造更具韌性與永續的淨零願景，並逐步將零碳生活的實踐擴散到更多角落。

