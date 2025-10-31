桃園環保局與樂天球團推動永續行動 500件愛心球衣捐贈弱勢青年落實循環共好
桃園市環保局與台灣大賽總冠軍樂天桃猿球團於30日共同舉辦「永續趴」二手球衣捐贈儀式，「永續趴」2天內共募集近500件球迷愛心球衣，其中部分無法再穿的球衣製作成手作材料包；其餘330件狀況良好的球衣捐贈予桃園市萱藝新知關懷協會。透過資源再利用與公益合作，展現地方政府與企業合作實踐環境永續與社會共融的具體成果。
環保局長顏己喨表示，「永續趴」是年度主題活動之一，今年5月於樂天桃園棒球場登場，號召球迷以實際行動響應淨零生活。活動中特別設置「二手球衣回收專區」，鼓勵民眾捐出閒置球衣，最終共募集近500件。環保局與球團後續共同盤點回收成果，依「可穿著優先、再製利用為輔」原則分類，確保每一件球衣都能發揮最大效益，讓運動熱情延續成助人的力量。
樂天桃猿副領隊礒江厚綺表示，所有球衣經清潔與檢整後，分為「近全新」、「可再穿」與「可再製」三類，再交由深耕桃園的萱藝新知關懷協會運用。該協會設有「布藝young修惜站」，長期推廣永續再生與零廢棄理念，協助身障青年運用回收布料手工製作再生作品，學習布藝技能、提升自立能力，減輕家庭照顧壓力，並創造更多社會參與機會。捐贈儀式當日，樂天球員親自到場與協會孩子們進行桌遊互動，氣氛溫馨熱絡。球員呂詠臻感性地表示：「看到10號隊友的愛心球衣能被重新穿上，是最有意義的時刻。希望透過棒球傳遞永續與公益的力量。」
環保局補充，萱藝新知關懷協會由一群特殊兒家庭共同成立，長期協助身障青年在地就業、習得一技之長。此次合作不僅延伸了球迷熱情，更落實「減量、循環、再生」的環保理念，實現環境與社會的雙贏目標。環保局表示，明年「永續趴」活動將持續深化運動與環保結合，規劃將回收球衣再製成文創小物或手作材料包，讓球迷親身體驗永續再生成果。同時，樂天桃猿球團也承諾，將於明年初啟動「在地巡迴列車」活動，邀請協會青年參與戶外運動，讓棒球精神與永續行動的影響力持續擴散。
