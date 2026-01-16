桃園環保局要求嚴謹把關環評 中油承諾持續守護大潭藻礁
針對昨(15)日中油公司就大潭藻礁區淤泥來源所提出之相關說法，桃園市環保局表示，市府一向高度重視環境品質與生態保育，近年來持續加強污染源稽查、導入科技監控及跨機關合作，對於不良廠商一律依法嚴處。對於非法傾倒廢棄物、工業污泥及含重金屬廢水等污染行為，市府近年均列為重點稽查項目，凡涉及影響海洋及沿岸生態環境之行為，皆秉持「零容忍」原則，依法從嚴查處，絕不寬貸。
環保局也嚴正指出，近3年中油公司於桃園轄內之部分設施與工程，包括桃園煉油廠及大潭電廠第三天然氣接收站工程，仍屢遭民眾陳情反映環境污染及工安疑慮。其中，桃園煉油廠涉及空氣、水及廢棄物污染等情事，已遭環保局告發46次，累計裁罰金額近2000萬元；桃園煉油廠、大潭三接工程在多起民眾反映後，才在去年投入相關改善經費，顯示中油在環境管理上仍有改善的空間。
環保局強調，中油身為國營事業，對於環境友善及環境保護工作，應負起更高標準與社會責任。特別是履行環境影響評估承諾，屬於法定義務，而非選擇性作為。針對大潭電廠第三天然氣接收站工程，環保局提醒中油，環評承諾的本質在於「環境結果的保障」，而非僅止於成因的爭論。中油於環評報告書中多次承諾採取「生態避讓方案」，其核心精神即在確保藻礁生態系的健康與存續。當監測結果顯示藻礁遭受泥沙覆蓋或生態健康疑似受損時，開發單位首要之務應是立即啟動應變與減輕措施，而非僅對外釐清責任歸屬。
此外，依環評承諾，中油須於施工及營運期間建立完整之環境監測與預警機制。倘若G1、G2區出現異於以往之覆沙情形，中油即應主動檢討工程設施對沿岸流及局部水體動力結構之影響，並依承諾提出具體改善對策，而非逕自將問題歸因於外部污染來源，無視自身工程對局部水體動力結構的實質改變。
環保局也提醒，環評承諾明確要求開發單位應「維持棲地品質」，即便工程前即存在天然覆沙現象，開發單位仍有責任避免工程造成累加效應（Cumulative Impact）。若中油持續以「與工程無直接關聯」為由消極應對，環保局將依法報請環境部，針對其環評承諾執行情形啟動專案監督。環保局最後強調，中油真正應該做的，不是尋找污染的替代原因，而是具體實踐「藻礁生態與三接工程共存」的環評承諾。市府未來仍將秉持最嚴謹態度，持續為桃園沿海環境與市民健康把關。
據悉，為進一步掌握大潭海岸漂沙動態，中油正委託專業團隊進行專案研究，透過建構數值模擬，分析海氣象背景及漂沙成分，以科學數據掌握水動力機制，並將依據研究結果研擬生態保育對策。同時，將持續透過邀請民間團體參與實地調查共同維護大潭藻礁生態，在確保穩定供氣的同時，持續守護大潭海岸生態，致力達成環境永續與經濟發展雙贏。
更多桃園電子報報導：
中壢仁海宮捐贈價值200萬元供品 強化桃市府食享冰箱服務量能
其他人也在看
強烈冷氣團要來了！氣象專家揭「最濕冷時間點」：平地恐剩12度
下週恐要濕冷了！中央氣象署表示，今年首號颱風「洛鞍」已於今（15）日下午生成，雖然不會直接侵台，但其夾帶的水氣將與下週南下的強冷氣團輻合，預計自1月20日（下週二）起，北台灣將陷入一週濕冷天氣。最冷時間點落在1月22日清晨，屆時北部平地最低溫恐僅剩12度左右。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
冷空氣「這天」報到 北東轉濕冷、恐達冷氣團等級
把握本週好天氣！今、明（16、1…民報 ・ 10 小時前 ・ 1
洛鞍颱風將生成！最新路徑大迴轉 下週轉濕冷「連凍5天」
今年（2026）首颱「洛鞍」最快今（15）日生成，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。今日至週六（17日）全台晴朗回溫，不過日夜溫差仍大。下週一（19日）下一波東北季風南下，預測下週三至五強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下週挑戰強烈冷氣團！低溫下探11度 北部又濕又冷
今日臺灣受高壓迴流影響，環境風速偏弱且中層雲系偏多，清晨各地普遍為陰或多雲天氣，但大致無明顯降雨。預測今日白天起各地雲量雖較多，但雲縫間仍是有陽光露臉機會；預測西部晴或多雲天氣，高溫約24到28度，低溫約15到18度，迎風東部則為多雲或陰天，有局部地形短暫陣雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
今飆28度高溫！下週強烈冷氣團「這4天最凍」 洛鞍颱風迴轉加持更濕冷
中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，要留意中南部日夜溫差大；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
下週冷氣團南侵！「2地區」轉濕冷陣雨 低溫下探12度
今（16）日水氣略增，部分地區偶有局部降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週冷氣團的訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷的機率很高，下週二起北部、東半部下探12至14度，且將一路影響到下週末。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
外食族注意！餐盒、餐具藏荷爾蒙毒素 營養師教6招減塑法
塑膠製品充斥於現代生活中，從外帶餐盒到飲料杯皆隨處可見，營養師彭逸珊在臉書指出，問題核心並非塑膠本身，而是民眾經常「用錯材質、用錯方式」，長期累積下來恐對荷爾蒙與健康造成影響，特別是三餐仰賴外食、生活步調緊湊的族群更需留意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？
生活中心／李汶臻報導據中央氣象署預報，今（16日）清晨各地偏涼，水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，但仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。前氣象局長鄭明典稍早則在臉書發文分析曬一張海平面氣壓圖，之間北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」。民視 ・ 5 小時前 ・ 1
今年首颱「洛鞍」生成！影響路徑曝光 下週強烈冷氣團接力發威
日本氣象廳最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今（15日）正式增強，成為今年第1號颱風「洛鞍」。洛鞍未來將朝向北轉東北方向前進，預計主要在菲律賓東方海面活動，對台灣並無直接威脅。然而，隨著颱風移動過程帶來水氣，預計明天起東半部地區的降雨機率將有所增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
明天天氣氣溫緩升至周日 下周逐日降溫整周濕冷 中部以北探12℃
中央氣象署今天表示，明天起至周日（18日）氣溫逐日回溫，但中南部要留意日夜溫差大；下周一（19日）起降溫，下周二（20日）至下周四（22日）冷氣團南下影響、水氣偏多，幾乎整周濕冷，預估22日清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏12、13度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 17
緩解土方之亂 國土署祭四項配套
內政部國土署今年元旦起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，掀起「土方之亂」，國土署昨祭出四項措施協助業者度過陣痛期，此外，過去只收公共工程土石方的台北港，也將開放收容都更案或出土量達五萬方的民間工程。業界肯定中央願意正面回應問題，但也直言，當前最迫切的關鍵仍在於配套能否即刻落地，否則工程停擺風險仍在擴大。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 128
強烈冷氣團下週報到！氣象專家揭「最濕冷時間點」 低溫恐下探8度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家指出，近日雖短暫回暖，但下一波強冷空氣已在路上，並預計於下週二（20日）抵達台灣，屆時北台會愈晚愈濕冷；下週...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
基隆又大停水! 幹管破裂2.6萬戶停水 2萬戶降壓
生活中心／陳崇翰 基隆報導基隆河去年11月底發生不明油污事件，影響基隆與汐止逾15萬戶用水，沒想到基隆停水噩夢再次上演。昨天麥金路段發生破管漏水，造成兩萬六千多戶停水至少23小時。台水表示因為長期受到大車輾壓，導致地底管線鬆脫，導致漏水，盡快搶修中。基隆市再度大規模停水，居民民眾騎車來裝水，臉上滿是無奈。基隆市民：「（來一趟了對不對）第二趟，吃外面便當啊，（水拿來）洗手的。」趕快裝水，後面還有其他住戶在排隊，上回基隆才發生水污染事件，造成基隆市民無水可用，這次麥金路大幹管破裂，有兩萬六千多戶停水、兩萬戶降壓供水，基隆居民抱怨連連。基隆市議員（國）俞叁發：「再怎麼講也應該讓民眾，趕快蓄水回到家才知道，啊原來停水了，我想類似這種狀況表示，自來水（公司）的螺絲真的是鬆掉了。」基隆市大幹管破裂導致萬名用戶無水可用。（圖／民視新聞）台水昨晚緊急派人搶修管線，進行路面開挖，發現地底管線比想像中複雜。台水第一處處長張子中：「可能是有重車輾壓導致，（管線）它可能接頭有鬆脫這樣，代表台水一區來致上，誠摯的歉意。」基隆市長謝國樑一早到場視察，民代認為這裡的幹管太常發生破裂，管線老舊，就該全面翻新。基隆市議員（民）張之豪：「麥金路這邊已經好幾次都是這樣，臨時的停水臨時的爆管，臨時的緊急工程，這對我們民眾，真的是非常的困擾。」基隆市長謝國樑關心復水進度。（圖／民視新聞）基隆市議員（國）秦鉦：「這個長久多年的這個，地下舊型鋼管的材質，應該做一個檢討來更新。」這一次維修管線，有四萬多戶基隆人受到波及，原先台水預估今天下午4點前搶修完畢，現在要請市民再等久一點。基隆市長謝國樑：「現在也不能保證說，他晚上就一定會完工，所以我們今天下午4點，趕快來確認一下，它開出來的支票說，晚上會不會完工做不做得到，至於你說下午完工這一點，已經確定沒有辦法。」藍綠議員紛紛建議，這處管線必須要重整規畫，畢竟民生用水不能治標而沒有治本。原文出處：基隆幹管破裂2.6萬戶停水 另有2萬戶降壓 更多民視新聞報導記得儲水！全台「6縣市」明日將停水 最長達9小時記得儲水！全台6縣市明停水 影響時間、地區一次看6縣市居民注意！台水曝明日停水區域 雲林最久10小時無水用民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」
氣象署指出，今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
桃竹苗低溫下探10度！下週接冷雨 輕颱洛鞍最快凌晨生成
各地低溫持續，桃竹苗局部地區將跌到10度以下，下週可能還有冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，屆時各地陸續轉冷，降雨範圍也會進一步擴大。另輕颱「洛鞍」即將生成，可能助長東北風強度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週四 (01/15) 大陸冷氣團減弱，各地天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯，早晚氣溫低
明天天氣如何？ 今年第一個熱帶性低氣壓(TD-01)於週三(14日)凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風的趨勢，如果形成颱風會叫做「洛鞍」，是由寮國所提供的名字，是燕子的意思，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近臺灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一(17-19日)之間來到巴士海峽、臺灣東南方外海，跟臺灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對臺灣造成過威脅的紀錄。 週四(15日)臺灣受偏東風影響，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到週六(17日)左右，大陸北方蒙古、華北一帶雖然在未來2-3天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但是暫時還不會往南延伸影響到臺灣。偏東風加上環境整體較偏乾，中高層的槽脊波動位置也都比較偏北活動，因此一直到週六(17日)臺灣附近的天氣應該大致都是穩定的，預報上來看到了週五、週六(16-17日)東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。一直到週六(17日)白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22-24度或以上，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫可能到26-28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯，早出晚歸或是有心血管疾病的朋友要特別注意衣服的穿著搭配，家中有長輩、小朋友的話也要留意身體健康。 下一波冷空氣將從週日(18日)開始逐漸南下，目前的預報看起來週日到下週一(19日)仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下週二(20日)開始影響，並且一路持續到下週五(23日)，下週三到週五(21-23日)將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末(24-25日)冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。 天氣的部分也是要從週日(18日)開始隨著底層東北季風增強而有所變化，迎風面大臺北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下週一、週二(19-20日)東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、臺東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。下週三到週五(21-23日)隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。要等到下週六、日(24-25日)較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。濕冷的型態會比乾冷型對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍然持續不變的話，要提醒大家先預作準備。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言
地牛翻身！宜蘭11：09發生規模4.6地震 最大震度4級、全台8縣市有感
今（16）日11時09分在宜蘭縣政府南南東方36.5公里，位於臺灣東部海域發生規模4.6有感地震，地震深度15.2公里，全台8縣市有感。各地最大震度級分布為，宜蘭縣4級、花蓮縣3級、新北市2級、台北市台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
人體內含大量塑膠微粒？ 質疑派學者：脂肪可能導致偽陽性
近年來陸續有許多研究指出，人體內可能含有大量塑膠微粒，但也有部分科學家質疑，相關研究操作不夠嚴謹，且可能未將樣本中的脂肪清除乾淨，導致檢驗結果出現偽陽性；據質疑者估計，相關的高影響力論文中，可能有超過半數存在嚴重可信度疑慮。相關研究作者表示，這類批評多為推測，缺乏實際佐證數據，但也坦承目前確實尚無檢驗塑膠微粒的操作指南可供參考，研究方法上的確有可改進之處。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言