桃園環管處推公私協力環境共治 打造八德潔淨永續宜居美食天堂

桃園環管處推動公私協力環境共治，打造八德區潔淨永續宜居美食天堂。（環保局提供）

記者陳華興／桃園報導

為積極推動環境共治，環境管理處成功整合公私部門資源，結合在地志工、企業及夜市的力量，並將區公所管轄的重要綠地-建德公園納入合作範疇，透過公私協力環境治理模式，建立了高效的環境管理機制。該合作模式導入了定期巡檢與即時回報，迅速解決問題，提升維護效率，將環境管理從個別行動轉為制度化、長效運作，顯著改善區域環境品質，為八德奠定了「宜居美食天堂」的基礎。

環管處處長張書豪五日表示，環境維護的基石，仰賴民間力量的長期投入，八德重劃區的成功關鍵，在於民間力量與企業支持的緊密合作，透過穩定的「道路認養」制度，志工每月巡查與清掃街道的頻率由兩次倍增至四次，顯著提升了清潔量能。當地企業「宥辰興業」也積極參與，持續支持，成為志工執勤的重要後盾，形成企業與社區良性循環，並結合在地信仰中心三元宮協助宣導環境維護之重要性，鞏固了環境治理的基礎。

作為在地重要地標，興仁夜市展現高標準的環境自主管理能力，建立全台領先的「興仁模式」，扮演了業界的模範生角色。夜市團隊除了主動將清潔範圍擴大至周邊人行道展現敦親睦鄰精神外，更承諾將自主清潔頻率由原本每營業日兩次（前、後）清掃，提升至每日至少三次（前、中、後加強），以確保周邊環境時刻保持最佳潔淨狀態。此外，在硬體設備上也導入多項創新措施，例如設置自建的「油水分離槽（潔油槽）」有效降低油污排放，以及目前正在試營運中、全台夜市唯一的「廚餘回收機」。興仁夜市以實際行動證明，美食商圈也能兼顧環境永續的目標。

張書豪強調，八德區的成功實踐展示了「志工、企業、夜市、區公所、三元宮、環管處」六方分工合作的重要性，並且為實現長期環境永續提供了最佳範本。未來，環管處將以本次成果為基礎，複製成功模式推動到桃園其他行政區，號召更多社區與企業參與，共同營造更潔淨、優質的生活環境，提升市民的生活品質。