桃園環管處推環保回收換好禮 鼓勵市民大掃除斷捨離
為改善春節前夕垃圾量暴增、清潔人力高度集中的問題，桃園市環境管理處推出「好家在，有打掃」居家清理新模式，將傳統一年一次的年終大掃除，轉型為「日日隨手收、月月勤整理」的常態清潔行動，結合每日、每月資源回收兌換機制，引導市民逐步完成居家整理，同時落實斷捨離與循環利用理念。
環管處長張書豪指出，過往年節前一周垃圾量短時間內大量湧入，不僅民眾需排隊交付垃圾，也加重清潔隊員的工作負擔。為此，市府將原有每月第二個周六的環境清潔日，升級為全市性的「輕掃日」，並搭配一系列回收獎勵措施，鼓勵市民提早、分批清理，讓整理家園不再集中於年前最後關頭。
環管處表示，「月月掃」的概念，是希望把清理環境變成生活的一部分，而不是年節前的壓力來源。透過制度化的獎勵設計，讓市民在日常生活中完成回收與整理，不僅能輕鬆過好年，也能有效分散垃圾清運高峰。在每日兌換方面，環管處與統一超商、全家、萊爾富等通路合作，民眾可將家中廢乾電池、鋰電池及手機電池送至超商回收，每累積0.5公斤即可兌換購物折扣金還可參加抽獎活動；另推動「菸蒂瓶兌換」，鼓勵民眾自備寶特瓶撿拾菸蒂，送至各區回收站即可兌換環保用品，提升環境整潔度。
此外，每月兌換活動則整合全市140處「桃樂資收站」，市民可就近交付資源回收物，兌換宣導品或市民卡加值金；同時辦理二手市集，邀請民眾將仍具使用功能的物品帶至指定地點交流或再利用，延長物品生命周期，落實循環經濟。
環管處強調，透過「月月掃」的制度設計，市民可逐步完成居家整理，相較於集中式年終大掃除，更貼近實際生活節奏，也有助於建立長期且穩定的環境清理習慣。相關活動時間與兌換內容，將公告於「桃園環保局 護守桃花源」臉書。環管處也呼籲，唯有市民共同參與，才能讓清潔成為日常習慣，讓桃園展現永續宜居的城市風貌，並在永續發展的道路上持續前進，打造一座兼具環境友善與生活便利的城市。
