桃園瓦斯行員工未關閉明火拔管線 害海鮮餐廳失火下場慘了
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市八德區一家啤酒海鮮餐廳今年6月8日發生瓦斯桶閥門故障無法關閉，瓦斯行64歲陳姓員工前往處理時，在未關閉明火情況下，拔除故障瓦斯桶連接管引發火災，警方調查後將陳男送辦，桃園地檢署近日偵結依公共危險罪嫌將他提起公訴。
檢警調查，失火的啤酒海鮮餐廳位於八德區中正路上，當日下午4點多餐廳廚房開始忙碌之際，發現其中1個瓦斯桶閥門故障無法關閉，當下連繫瓦斯行派來陳男處理，陳男到場時，明知瓦斯桶無法關閉，倘未關閉廚房內明火而貿然拔除瓦斯管線，恐有引起火災或氣爆之虞，卻仍在未關閉明火情形下，將故障瓦斯桶的連結管線拔除，頓時造成液化石油氣洩漏遇火引發火災，不僅廚房燒毀還蔓延到餐廳用餐區，所幸在場人員緊急疏散逃生，未釀成傷亡。
桃園市消防局當下獲報派遣人車趕往灌救滅火，但餐廳仍因火災半毀，火調人員查出起火原因後，警方調查後將陳男送辦；桃園地檢署偵辦認為，陳男涉犯刑法公共危險罪之失火燒毀住宅、建築物及交通工具以外之物罪，近日偵結將陳男起訴。
