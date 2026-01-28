桃園生生喝鮮乳2/23上路

桃園市長張善政昨（廿八）日主持市政會議，聽取教育局及農業局「桃園鮮乳守護行動︱深耕在地酪農，做孩子成長的後盾」專題報告後表示，市府在推動「生生喝鮮乳」政策前已汲取中央先前推動相關經驗，針對府內分工及超商端的識別方式與操作流程進行妥善規劃，未來也將透過兌換平臺清楚說明兌換方式，並以「核心圖案」作為可兌換乳品的主要辨識基準，避免學生與第一線人員混淆。

副市長王明鉅指出，「生生喝鮮乳」政策須擬訂清楚的作業指引，尤其是學生於超商兌領乳品的選取規範。王副市長也提到，以情境式影片完整示範兌換流程，並於官網揭示各通路鮮乳專區樣式，協助學生快速辨認，讓第一線人員順利執行。

教育局長劉仲成補充，市府推動「生生喝鮮乳」政策，嚴選具備鮮乳標章、ＣＡＳ或產銷履歷標章之乳品，以確保品質。此政策將自一一五年二月二十三日起實施，透過數位平臺每週兌換一次，年度內預計執行約四十五週，預算約二點八億元皆已全數編列；實施對象更擴大納入二至六歲幼兒。

教育局指出，學童可使用目前持有的「國小數位學生證」，幼兒園及托嬰中心或未就學的幼兒則可持「兒童鮮乳卡」，至統一、全家、萊爾富、ＯＫ、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市等八大通路門市靠卡感應領取。