桃園生質能中心回饋金引爭議 地方促加強空污監測

桃園市環保局日前針對觀音區生質能中心回饋金發放問題舉辦地方說明會。

桃園市環保局日前針對觀音區生質能中心回饋金發放問題舉辦地方說明會，環保局擬依生質能中心半徑800公尺內的設籍人口為1級回饋區，801公尺至1500公尺為2級，金額依人口計算，1級區可拿到2級區的2倍金額。地方表示，盼回饋金計算方式改為「橢圓形」規畫，同時加強空污監測等。環保局回應，刻正研擬回饋金發放時間，針對污染問題已制定相關配套措施。

為解決桃園市垃圾處理問題並配合「循環經濟」、「生質廢棄物資源化」政策，市府依促參法以BOT方式遴選特許廠商興建並營運生質能中心，生質能中心是一個結合熱處理單元、厭氧消化單元及固化掩埋單元的三合一廢棄物處理設施，可將廢棄物含廚餘及水肥等，轉變成再生能源及再利用產品，打破過往處理廢棄物「線性經濟」模式，將廢棄物重新製成原料、材料或轉換為能源，回歸供應鏈落實循環經濟理念，有效解決廢棄物與資源的浪費，將廢棄物導向減量、再使用、回收之循環，達到SDGs指標12。

武威里長廖榮福表示，回饋金70％為現金發放，但依照目前發放標準僅部分里民可得到回饋金，但空污問題不可能僅部分里民受威脅，沿海地區風向變化，空污飄散不可控，盼更改計算方式，讓每位里民都能領到回饋金，另桃科加上生質能中心、發電廠、各家重工業工廠公司運作，導致觀音區空氣品質極差，時不時空氣瀰漫酸臭味，盼環保局組成空污監測小組，針對沿海地區加強檢控，過去地方反應後環保局人員到場，導致監測數據恐有落差，若組成能即時監控降低發生頻率，同時也盼環保局將空污數據公開，讓廠商都能警惕。

環保局回應，針對說明會中，多數與會里鄰長均尊重市府依法辦理回饋金發放的基本原則。現場有鄰長建議，回饋範圍應依風向變化劃設為橢圓形；對此也當場說明，依法規定須以煙囪為中心劃設圓形回饋範圍，之前欣榮焚化廠亦同。

環保局說，生質能中心處理量能上限為21萬9000公噸，每公噸回饋金額為400元。回饋金發放將依《桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例》辦理，以煙囪半徑1500公尺範圍為回饋區，其中70％以現金方式回饋範圍內住戶，另30％則依各里於回饋範圍內所占面積比例分配，由里辦公處執行公共建設或公益計畫，回饋地方。

