桃園生質能中心奪金擘獎優等 建立環境永續新標竿

桃園市環保局以「桃園市生質能中心興建、營運及移轉案」榮獲第23屆民間參與公共建設「金擘獎」政府團隊獎優等。圖：環保局提供

桃園市環保局以「桃園市生質能中心興建、營運及移轉案」榮獲第23屆民間參與公共建設「金擘獎」政府團隊獎優等，頒獎典禮於昨(28)日舉行，由環保局長顏己喨代表市府授獎。該獎項為民間參與國內公共建設最高榮譽之一，該案在投資規模、技術創新與環境效益等面向皆獲評審高度肯定，凸顯桃園在廢棄物資源化與能源轉型上的領先地位。

環保局長顏己喨代表市府授獎。圖：環保局提供

顏己喨表示，生質能中心整合垃圾熱處理、廚餘厭氧消化與飛灰固化處理三大系統，是全國首座「三合一複合式資源循環設施」。其中，熱處理單元取得「廢棄物發電設備」認證，厭氧消化單元取得「生質能發電設備」認證，兩者合計每年可產生2.2億度再生能源，約相當於5.4萬戶家庭全年用電，相當於1萬公頃綠化面積，對城市減碳具實質貢獻，此案亦為近20年來第一座由政府主導興建的大型廢棄物能源化設施，透過 BOT 模式成功引入民間專業與投資，總投資額超過53億元，並在設施整合、財務規劃、工期管理與風險控管上皆具突破性。生質能中心自啟用以來，已吸引中央部會、縣市環保機關與外賓前來參訪，成為國內新建焚化與循環能源設施的重要示範。

海資處處長林立昌表示，生質能中心採用全國最嚴格的排放標準設計，戴奧辛、NOx、PM等污染物排放值均遠低於環評及焚化廠標準；廚餘厭氧消化系統是國內首座能同時處理生、熟廚餘，透過厭氧消化系統將廚餘轉化為再生能源，兼顧廢棄物去化與能源創造，有效減少空污與碳排放，展現環保技術的前瞻性。在規劃初期，即以預防非洲豬瘟角度規劃台灣首座處理熟廚餘為主之厭氧系統，在興建期中，渡過了疫情期間缺工、缺料、邊境管制的階段，順利接續桃園焚化爐的整改，有效解決垃圾危機，近期因非洲豬瘟突發，市府隨即啟動廚餘應變措施，除清潔隊收受廚餘外，擴大支援養豬場原收運事業廚餘，改由生質能中心處理。以厭氧消化取代傳統廚餘養豬，不僅確保防疫安全，更創造再生能源效益，達成環境永續與公共衛生的雙重保障。此舉展現環保局在政策規劃階段即考量潛在風險，並以創新技術提供解決方案，確保市民生活安全與環境品質。

環保局強調，此次獲獎不僅是肯定環保局團隊的專業與努力，更代表桃園在資源循環、綠能發電、廢棄物治理與公共衛生領域皆走在全國前端。未來將持續推動「零廢棄、全資源」政策，擴大再生能源產量、提升廚餘能源化效率，以桃園經驗引領台灣邁向永續城市。

