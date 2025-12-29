桃園男丟汽油彈偷襲派出所！警方2小時火速逮人 建請羈押

桃園34歲褚姓男子持汽油彈，朝派出所附近空地丟擲遭逮。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，張文丟擲煙霧彈與汽油彈襲擊台北車站造成社會恐慌。今日凌晨桃園一名褚姓男子手持汽油彈，朝中壢區普仁派出所旁空地丟擲，警方循線在2小時內將人逮捕，詢後依公共危險罪嫌依法偵辦。

中壢警分局普仁派出所指出，周圍空地突傳火警，循線追查到34歲褚姓男子，以裝有汽油之玻璃米酒瓶，點燃後往派出所旁空地投擲，不過火勢不大短時間就熄滅，因鄰近派出所地點相當敏感，警方將褚男帶回調查。

警方初步調查指出，褚姓男子對失序行為坦承不諱，疑似患有精神方面疾病，辯稱當下因為情緒不佳才有脫序行為。警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

中壢警分局強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

