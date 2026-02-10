桃園男交往國中生「一個月就懷孕」 家屬氣炸怒提告

桃園一名吳姓男子因與未滿16歲、仍在就讀國中的少女發生多次性行為。（示意圖／翻攝自pixabay）





桃園一名吳姓男子因與未滿16歲、仍在就讀國中的少女發生多次性行為，少女家屬察覺異狀後報警處理，進一步揭發吳男與未成年人不當交往及性行為事實，且少女經醫院檢查後確認已懷孕，最終少女家屬選擇告上法院。

吳男與未成年少女交往

判決書指出，吳男於2023年間與該名少女交往，明知對方年齡未滿16歲，心智及判斷能力尚未成熟，仍在短短一個月內與其發生至少7次性行為。事後少女母親發現兩人關係異常，憤而向警方報案。

警方隨後安排少女前往醫院進行驗傷與相關採證程序，卻意外發現少女已懷孕約8週，情況嚴重。案件進入司法程序後，吳男在警詢及檢察官偵查期間，對相關犯行均坦承不諱，未加否認。檢方調查後認定，吳男的行為已觸犯刑法第227條第3項，屬於對14歲以上、未滿16歲女子為性交之犯罪行為，且因發生次數多次、時間點各自獨立，認定為數罪並行，依法提起公訴，並向法院請求分論併罰。

法院審理時，法官指出，吳男明確知悉少女年齡及身心狀況，卻未能節制自身行為，多次與未成年人發生性關係，不僅造成少女身體上的傷害，也對其心理發展與人格健全產生長遠影響，行為應予以嚴正譴責。

吳男被判7項罪名

不過考量吳男於偵審過程中坦承犯行，未試圖推卸責任，態度尚稱配合，且已與少女、少女父母達成調解，並按期履行等情，法院因此在量刑時酌予斟酌。最終法院依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪，判處吳男7項罪名，每罪各處有期徒刑3個月，並依法合併執行有期徒刑6個月，全案仍可依法提出上訴。

